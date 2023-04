Elf Jahre Stein gemeistert: Timm wechselt ins Ministerium

Eine Fülle von Herausforderungen hatte die Zeit als Leiter der Strafvollzugsanstalt Stein für Christian Timm (59) parat. Jetzt verlässt er die Anstalt Richtung Wien. Die Entscheidung fiel schneller als erwartet: Schon mit 2. Mai tritt er den Dienst in Wien an.

Wie die „Champions League“

„Elf Jahre Stein sind genug“, resümiert der Jurist, warum er nach zwei Perioden (2002 – 2007 und 2017 – 2023) im „Felsen“ in einen neuen Job im Ministerium wechselt. „Stein ist in der Justiz so etwas wie die Champions League im Fußball.“ Ein Neuer an der Spitze bringe sicher wieder eine neue Sicht auf verschiedene Aspekte mit.

Bestellung war absolute Chefsache

Nun wechselt der Hofrat in seine bereits fünfte Führungsaufgabe seiner Karriere. Als Leiter der Personalabteilung für den gesamten Strafvollzug wird er für fast 4.000 Bedienstete in den 29 Justizanstalten und der Strafvollzugsakademie zuständig sein. Die Entscheidung war absolute Chefsache. Nach dem Okay der Justizministerin Alma Zadić musste Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Jobzusage absegnen.

Keine einzige Flucht, kein Ausbruch

„Den vielen hervorragenden Mitarbeitern in Stein bin ich dankbar“, meint der in der Gemeinde Grafenwörth wohnhafte Timm zum Abschied. „Ich bin stolz auf sie und den wertvollen Beitrag, den sie zur Sicherheit der Bevölkerung leisten.“ Unter den Dingen, die er in Stein erreicht habe, führt der scheidende Häfen-Direktor unter anderem die Bewältigung der Pandemie und „keine Fälle von Flucht oder Ausbruch – dank der hohen Sicherheitsstandards, die laufend verbessert werden“.

Einsatztruppe hat Top-Standard

Ein vorbildliches Deradikalisierungs-Programm laufe. Er verweist auch auf den Ausbau der Trainingseinheiten der Justiz-Einsatzgruppe. „Da haben wir den höchsten Standard Österreichs und 50 Beamte in einem permanenten Trainingsprogramm.“ 80 Mitglieder hat die Betriebsfeuerwehr. Lob gab es seitens der Volksanwaltschaft für die Qualität der Entlassungsvorbereitung, u. a. in den Außenstellen Oberfucha, Mautern und in der JA Krems.

Günter Ropp führt vorerst Anstalt

Zuletzt zeigte sich eine Justiz-Delegation aus Frankreich begeistert von Sicherheit und Ordnung sowie Engagement der Bediensteten. Sorgen bereite leider seit Jahren unverändert die Personalsituation.

Interimistisch führt Timms bisheriger Stellvertreter Günter Ropp die Anstalt mit 300 Justizwachebeamten und weiteren rund 100 Bediensteten (Verwaltung, Pflege, Ärzte, Juristen). Mit 770 Insassen (Maximalstand: 839) ist sie zu 95 % ausgelastet. Ein zweiter Stellvertreter soll bald gefunden sein. Die Nachfolge Christian Timms wird ausgeschrieben.

