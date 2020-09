Als Betrugsopfer bei Grundstücksgeschäften betrachtet sich der Kremser Franz Stieger, und er fühlte sich in der Folge von den Behörden ungerecht behandelt und im Stich gelassen. Es folgte ein erbitterter Kampf von Stieger, der mittlerweile über zehn Jahre andauert, und der mitunter in strafbaren Aktionen gegen Behörden, Richtern, Anwälten und Politikern ausgeufert ist: So überschwemmte er unter anderem Krems mit diffamierenden Plakaten und Schmähschriften gegen Amtspersonen.

Der selbst ernannte Kämpfer für Gerechtigkeit mutierte zum Behördenschreck und landete letztlich vor dem Strafgericht: Er setzte wegen beharrlicher Verfolgung des damaligen Kremser Gerichtspräsidenten und Ex-Bürgermeisters von Rohrendorf eine teilbedingte Freiheitsstrafe (neun Monate, davon drei unbedingt).

Der Schuldspruch konnte den damals 57-Jährigen nicht stoppen: Unbeirrt machte er weiter und wurde 2016 zum zweiten Mal wegen Stalkings zu acht Monaten Gefängnis mit Widerrufs der bedingten Strafnachsicht verurteilt.

„Wutbürger“ eineinhalb Jahre auf der Flucht

Zum Jahresende 2017 lieferte Stieger erneut Schlagzeilen: Er hatte seine Strafe wegen Stalkings antreten müssen und war dann von einem Haftausgang nicht mehr in die Zelle zurückgekehrt. Fast eineinhalb Jahre entzog er sich erfolgreich dem Zugriff der Behörden. Dreist meldete sich der Geflüchtete, auch bei der NÖN-Redaktion und berichtete von seinem Befinden im „Zwangsexil“ und seinen künftigen Plänen.

Das Versteckspiel von Stieger endete am 26. Mai vergangenen Jahres in seinem eigenen Haus in der Mölkergasse: Ein Cobra-Einsatz hatte die Flucht beendet und ihn wieder hinter Gitter gebracht. Bis auf einen einwöchigen Hausarrest hatte die Flucht keine Konsequenzen. Während Stieger dann die noch verbliebene Reststrafe absaß, kamen am 28. Juli 2020 weitere 15 Monte Gefängnis wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt vor der Flucht hinzu.

In schon gewohnter Manier meldete Stieger dagegen sofort Rechtsmittel an, und glaubte, dass sich am 18. August die Gefängnispforten nach Verbüßung der alten Strafen öffnen würden. Dem schob die Staatsanwaltschaft mit einem Antrag auf Verhängung der U-Haft von Stieger wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr einen Riegel vor: Hinter Gittern muss Stieger nun abwarten, ob die 15 Monate rechtskräftig werden, und er sieht einem weiteren Prozess wegen Widerstandes gegen die Cobra-Beamten entgegen.