„Festival am Steinertor“: Seidl droht mit Abwanderung

Rund 8.000 Besucher bekamen am Pfingstwochenende bei den Konzerten von Pizzera & Jaus, den Sportfreunden Stiller und dem Kabarett von Thomas Stipsits beste Unterhaltung geboten. Das zum dritten Mal am Südtirolerplatz ausgetragene „Festival am Steinertor“ war eine Bereicherung des kulturellen Angebots in Krems. Auch wirtschaftlich rechnete Veranstalter Othmar Seidl nach zwei Auflagen ohne Ertrag erstmals mit einem leichten Plus. Daraus wird jetzt aber nichts.

Seidl bekam dieser Tage Post von der Stadt. Für das „Festival am Steinertor“ werden knapp 34.000 Euro Lustbarkeitsabgabe fällig. „Das ist ein absoluter Witz. Wir bewegen uns da in einer Dimension, die absolut nicht nachvollziehbar ist“, schäumt Seidl. Er steige mit seinem vielfach gelobten Event nun mit einem Minus von 13.000 Euro aus. Zahlen will der national und international tätige Immobilienentwickler aus Stratzing vorerst nicht. Er verlangt ein Gespräch mit der Stadtspitze und droht an: „Unter diesen Voraussetzungen werde ich das nicht mehr in Krems machen.“ Möglich seien alternative Austragungsorte im Kamptal, der Wachau oder in St. Pölten.

15 Prozent der Ticketpreise gehen an die Stadt

Die Vergnügungssteuer der Stadt bemisst sich an den Preisen der Eintrittskarten und variiert je nach Veranstaltungstyp. Für das „Festival am Steinertor“ etwa werden für jedes Ticket 15 Prozent des Vollpreises fällig. Die Konzert- und Kabarettreihe fällt in die Kategorie „Heitere Musik und sonstige musikalische Darbietungen“. Für Veranstaltungen mit „ernster Musik“ – so lautet die Bezeichnung in der Verordnung, die zuletzt im Jahr 2011 angepasst wurde – hebt die Stadt übrigens nur fünf Prozent des Ticketpreises ein.

Rund 8.000 Besucher kamen am Pfingstwochenende zum "Festival am Steinertor" nach Krems. Nach Abzug der Lustbarkeitsabgabe bleibt ein Minusgeschäft. Foto: Studio Ideenladen

In Krems ist die Lustbarkeitsabgabe vergleichsweise hoch. St. Pölten zieht für Konzerte fünf Prozent ab, Wiener Neustadt holt sich bei Events mit über 2.000 Besuchern gar nur 1,5 Prozent. Viele kleinere Gemeinden aber auch die Stadt Klosterneuburg haben die Lustbarkeitsabgabe in den vergangenen Jahren mit Verweis auf den hohen Verwaltungsaufwand und die marginalen positiven Effekte auf das Budget überhaupt abgeschafft.

Goldfuss: „Wie eine Anlassgesetzgebung zum Abkassieren“

Vollstes Verständnis für seinen Ärger über die Kremser Vergnügungssteuer erntet Seidl von anderen Vertretern aus der Branche, die in einem offenen Brief an alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen deren Abschaffung fordern. Erwin Goldfuss, der Veranstalter des Wachauer Volksfestes, schreibt etwa: „Wäre die Lustbarkeitsabgabe endlich auch in Krems abgeschafft, hätten wir für das Wachauer Volksfest 2023 die Ticketpreise nicht erhöhen müssen, obwohl wir mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert sind.“ Der im Verordnungstext der Stadt für das von 24. August bis 3. September im Stadtpark steigende Event entscheidende Passus „Volksfeste“ treffe nur das Wachauer Volksfest und wirke „wie eine Art Anlassgesetzgebung zum Abkassieren.“

Betroffen ist der Geschäftsführer der LW Media Werbe und Verlags GmbH auch bei der Messe „Wein & Genuss“ in der Dominikanerkirche, die jedes Jahr im Zuge des Wachau Gourmet Festivals stattfindet. Hier werde die Lustbarkeitsabgabe zwar „in kleinerem, aber nicht minder lästigem Umfang“ schlagend. Hinzu kämen hohe Kosten für die Location, weswegen Goldfuss die Messe inzwischen infragestellt. „In Linz veranstalten wir eine fast viermal so große Weinmesse - mit null Prozent Lustbarkeitsabgabe.“

Clubbetreiber orten Wettbewerbsnachteil

In das gleiche Horn stoßen Seidl-Schwiegersohn Benjamin Aigner-Seidl und Lukas Aigner, die Betreiber der Eventstage im Gewerbepark. Sie sehen durch die Kremser Vergnüngungssteuer „einen wesentlichen Nachteil gegenüber anderen niederösterreichischen Clubbetreibern, die aufgrund ihres Standortes von ebendieser befreit sind.“ Durch die jährliche Abfuhr eines „mittleren fünfstelligen Betrages“ von den Eintrittseinnahmen an die Stadt sei es „nicht möglich, vermehrt nationale, sowie internationale Künstler bei uns in Krems auftreten zu lassen.“

Verärgert sind die jungen Nachtgastronomen über eine Aussage von Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ), der Anfang Juni behauptet hatte, dass es in den Jahren seit der Neufestsetzung der Abgabe im Jahr 2011 „keine Signale der Unzufriedenheit oder des Diskussionsbedarfs“ gegeben habe: „In den letzten zwei Jahren durften wir zweimal bei Bürgermeister Reinhard Resch in dieser Causa vorsprechen und unseren Unmut kundtun. Signale der Unzufriedenheit gab und gibt es in der Unterhaltungsbranche nach wie vor.“

Auch beim Kremser Sportclub schneidet die Stadt dank der Lustbarkeitsabgabe mit. Foto: NÖN, Bert Bauer

Kinobetreiber und Sportvereine zahlen ebenfalls

Auch Peter Hauswirth, Betreiber des Cinemaplexx Krems, lässt kein gutes Haar an der Lustbarkeitsabgabe. „In den späten 90er-Jahren mussten so ziemlich alle Kinos Lustbarkeit abführen. Dem ist schon lange nicht mehr so und deshalb haben wir in Krems einen klaren Nachteil gegenüber den Kinos in Tulln oder Horn, die gar keine Abgabe bezahlen.“ Man werde dadurch um die Möglichkeit beraubt, wichtige Investitionen zu tätigen. Filmvorführungen sind in Krems mit einer Vergnügungssteuer von neun Prozent versehen.

Einzahlen in die Stadtkasse müssen auch die Sportvereine. Der Kremser Sportclub führe pro Jahr durch Lustbarkeitsabgabe und Stadionmiete 40.000 Euro an die Stadt ab, bekomme durch eine Subvention aber nur 13.000 Euro zurück, wie der Vorstandsvorsitzende des Regionalligisten, Georg Stierschneider, schildert. Einen derart großen Sponsor, der diese Ausgaben ausgleichen könne, habe der Verein nicht.