17-Jähriger nach Bankraub in Engabrunn zu 2,5 Jahren Haft verurteilt

Der Jugendliche wurde wegen schweren Raubes schuldig gesprochen. Ein vermeintlicher Komplize fasste am Dienstag wegen Hehlerei zwölf Monate bedingt aus. Die Urteile sind Gerichtsangaben vom Mittwoch zufolge rechtskräftig.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Der 17-Jährige soll am 21. September 2021 eine im Schalterraum anwesende Bankangestellte mit einem Schreckschussrevolver bedroht und mit den Worten "Geld her" dazu gebracht haben, mehr als 115.000 Euro aus einem Tresor an ihn zu übergeben. Wir hatten damals berichtet:

Täter auf der Flucht Engabrunn: Maskierter mit Waffe überfiel Raiba-Filiale

Polizeiermittlung Engabrunn: Bankräuber nach wie vor flüchtig

In der Folge soll der Verdächtige laut früheren Polizeiangaben das Handy der Mitarbeiterin an sich genommen und sie aufgefordert haben, im Personal-WC langsam von 100 runter zu zählen. Danach flüchtete er mit einer Stofftasche samt Geld auf dem Fahrrad. Die Angestellte erlitt einen schweren Schock.

Der Jugendliche wurde am 18. November bei seinen Eltern festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung sowie der Gartenhütte wurden Tatwaffe und -kleidung sowie eine schwarze Stofftasche sichergestellt.

Engabrunn, Laa/Thaya Drei Verdächtige nach Banküberfällen in Niederösterreich festgenommen

Der Beschuldigte war bei der Einvernahme im Beisein seines Vaters laut Polizei umfassend geständig. Zudem gab er an, einen Freund aus dem Bezirk Krems-Land mit dem Kauf einer Waffe für einen Raub beauftragt zu haben.

Dem 30-Jährigen wurde wiederum angelastet, den Revolver samt Munition am 13. September erworben und den Erstangeklagten nach der Tat dabei unterstützt zu haben, die Beute beiseite zu schaffen. Der am 18. November 2021 Festgenommene wurde am Dienstag laut Gerichtsangaben von der Beitragstäterschaft zum Raub freigesprochen, allerdings wegen Hehlerei verurteilt.

Als Tatmotiv nannte der 17-jährige Beschuldigte laut Exekutive seine Drogen- und Spielsucht. Die beiden Verdächtigen gaben die gesamte Raubbeute der Polizei zufolge für den Ankauf von Drogen, für Sportwetten und Bordellbesuche aus.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden