Gedersdorf wird Radbasis

Das Land Niederösterreich hat sich 2022 „nachhaltige Mobilität“ als Schwerpunktaktion an die Fahnen geheftet. Gedersdorf will so das Radwegenetz in der Gemeinde massiv verdichten.

Mit der im Oktober 2021 gestarteten landesweiten Aktion sind vielerorten bereits Planungen im Gang, das Radfahren in den Gemeindegebieten attraktiver zu machen. Die Gemeinde Gedersdorf hat sich mit zehn Gemeinden aus dem Raum Krems entschlossen, mithilfe des Regionalen Mobilitätsmanagements von NÖ.Regional (eine Servicestelle des Landes), ein Maßnahmenkonzept für die Radwege-Netzplanung zu erarbeiten. Vor Kurzem wurden im Gemeindeamt die Grundzüge des künftigen Radwegenetzes geschaffen.

Dabei hatten die Beteiligten viel zu bedenken: So waren Fahrradziele wie die Schule, der Kindergarten, die Orte von Freizeitaktivitäten, das Amtshaus und auch noch andere gern besuchte Orte zu lokalisieren. Zudem waren Gefahrenstellen aufzuzeigen und alternative Routen zu erarbeiten.

Ziel sei es, eine Art „Radwegschnellverbindung“ im Gemeindegebiet zu errichten. Das bringe auch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. „Neue Wege führen zu mehr Verkehr. Machen wir uns das beim Radfahren zunutze!“, meinte Heinz Svehla vom Mobilitätsausschuss der Gemeinde. Bürgermeister Franz Brandl: „Unser Ziel ist es, alle sieben Katastralgemeinden Gedersdorfs und auch die Nachbargemeinden sicher und bequem mit dem Rad erreichen zu können.“ Planer Martin Becker: „Bis zum Sommer wird der Großteil der Radwegenetz- Planung fertig sein!“

