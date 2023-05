Verlust für Krems: Stadtgasthaus schließt nach 467 Jahren

Nicht einmal von den Lockdowns hatten sich die bekannten Wirtsleute Angela und Erich Datler, die das Haus mit ihrem fünfköpfigen Team seit 1999 führen, in die Knie zwingen lassen. Doch jetzt will der 67-Jährige endlich gemeinsam mit seiner Frau in den wohlverdienten Ruhestand treten.

Wirtsleute über zwei Jahrzehnte aktiv

Angela Datler ist schon seit 35 Jahren im Geschäft. Sie hatte bereits beim Vorgänger René Grubmüller die Gäste bedient. Ihr Mann, der seinerzeit im Parkhotel die Kellnerlehre absolviert hat, ergriff mit seiner Frau die Chance und führte das 1556 erstmals erwähnte und damit älteste Gasthaus der Stadt mit Engagement und Herzblut durch mehr als zwei Jahrzehnte.

Nachfolger dürfte auf „Starthilfe“ hoffen

Zuletzt hatte Datler noch Hoffnung, dass sich ein Nachfolger finden konnte. Der Besitzer des Hauses wäre sofort bereit, den unbefristeten Pachtvertrag zu verlängern, doch mit einem Interessenten zerschlugen sich letztlich die bereits sehr konkreten Verhandlungen quasi in letzter Minute. Datler: „Ich würde einem Nachfolger für eine gewisse Zeit gern auch mit Hilfestellungen und Tipps zur Seite stehen, ihm sozusagen eine ,Starthilfe' geben.“

„Hätte mir gewünscht, dass es weitergeht!“

Einfach sei es halt nicht, weiß das beliebte Wirte-Ehepaar. Vor allem gutes Personal ist schwer zu finden. Selbst hatten die beiden Glück. Einige der Mitarbeiter sind schon über 20 Jahre im Haus tätig. „Wir haben aber nicht nur treue Mitarbeiter, sondern auch viele treue Gäste“, beschreibt Erich Datler das „weinende Auge“ zum Abschied. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es weitergeht. Schön wäre gewesen, hätte sich jemand gefunden, der die klassische, traditionelle österreichische Küche anbieten möchte“, hat er noch immer die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Allerdings, so der Profi, sei das Dasein als Wirt eine arbeitsintensive Angelegenheit. „Dazu braucht es auch eine Berufung!“

Großeltern-Freuden warten im Sommer

Was machen die Datlers in der Pension? „Wir werden unseren Garten in Furth genießen und erstmals einen richtigen Sommerurlaub machen“, hat der Gastronom schon konkrete Pläne. Und für August ist ein erfreuliches Ereignis angekündigt. Sohn Christoph, der in Ybbs an der Donau einen Gastronomiebetrieb führt, und seine Gattin erwarten Nachwuchs. Als Opa und Oma werden die beiden also auch künftig weiterhin sehr gefragt sein.

Vorerst einmal wird am Mittwoch, 31. Mai, um 22 Uhr zum letzten Mal Sperrstund' sein. Vielleicht für immer ...

