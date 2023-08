Gläubige nahmen Abschied aus der Pfarre Lerchenfeld

Wie mehrfach berichtet, wurde die Pfarre mit der in St. Paul (Mitterau) fusioniert. Gläubige aus dem Stadtteil Lerchenfeld finden in der Mitterau eine neue Heimat.

Musikalisch hochwertig gestaltete Feier

Zahlreiche Besucher hatten sich in der dem heiligen Severin geweihten Kirche eingefunden, was einigen Beobachtern die Bemerkung entlockte, dass die Pfarre wohl nicht aufgelassen worden wäre, wären an jedem Sonntag so viele Kirchgänger zu zählen gewesen. Die Chor- und Volkstanzgruppe Lerchenfeld unter Leopold „Poldi“ Denk umrahmte den Gottesdienst ebenso musikalisch wie die Werkskapelle der voestalpine Krems mit Dirigent Alfred Agis. An der Orgel war Michael Koller zu hören.

„Für viele Ort persönlicher Erinnerungen“

Eva Boden vom Lerchenfelder Pfarrgemeinderat gab in sehr persönlichen Worten über Tiefpunkte und Highlights einen Rück- und einen Ausblick. „Wir sind als Lerchenfelder dankbar für die Gemeinschaft, die wir hier erleben durften“, meinte sie. „Für unsere Kirche und das Areal der Pfarre, die für viele Orte der persönlichen Erinnerung sind, wünsche ich mir eine sinnvolle, würdige Weiterverwendung.“ Dem Wehmut setzte Boden aber auch Hoffnungen entgegen: „Es ist ein positiver Ausblick, künftig in einer größeren Gemeinschaft zu feiern. Ich hoffe, dass wir die kommenden Veränderungen gut schaffen.“

Vidović: „Kräfte haben nicht ausgereicht!“

Pfarrer Nikolaus Vidović verglich die Fusionierung der Pfarren St. Paul und Krems-Lerchenfeld mit einer „Zwangsheirat, bei der die Braut nicht wollte“. Auch er gab seinem Bedauern über die Entwicklung Ausdruck: „Ich dachte nicht, dass ich die Kirche schließen muss. Aber die Kräfte haben einfach nicht mehr ausgereicht.“ Den Gläubigen im Stadtteil legte er seine Mitarbeiterin Maria Türk ans Herz, die sich nicht nur in der Krankenkommunion engagiert, sondern auch als Bindeglied zu ihm fungieren wird. Vidović nützte auch die Gelegenheit, sich bei Pfarr-Aktivisten zu bedanken und bat Markus Mucha, Maria Türk, Gerlinde Neymayer, Iris Lippitz, Ulrike Leitgeb sowie Organist Michael Koller vor den Vorhang.

Maria Türk (links) ist künftig Ansprechpartnerin der Gläubigen in Lerchenfeld. Pfarrer Nikolaus Vidović feierten den Abschiedsgottesdienst, in dem Eva Boden (rechts) persönliche Worte des Wehmuts, aber auch der Hoffnung sprach. Foto: Martin Kalchhauser

Was mit dem Kirchenbau und dem weitläufigen Areal der Gründe rund um Pfarrhof und -saal geschieht, ist offen. Dass die Politik gefordert ist, zeigte auch, dass mehrere Politiker der Abschiedsmesse beiwohnten. So waren ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner, die Stadträte Werner Stöberl (SPÖ, auch als aktives Mitglied der Blasmusikkapelle), Martin Sedelmaier (ÖVP) und FPÖ-Gemeinderat Hans Hipfl mit dabei. Pfarrer Vidović zur Zukunft: „Man braucht mich nicht zu fragen, was mit dem Gebäude geschieht. Ich weiß es nicht.“

Wehmut zum Abschied: Vizebürgermeister Florian Kamleitner, Stadtrat Martin Sedelmaier, Pfarrer Nikolaus Vidovic, Stadtrat Werner Stöberl, Stephanie Lippitz (die Organisatorin des Abschiedsgottesdienstes) und Gemeinderat Hans Hipfl (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Im Anschluss an die knapp zwei Stunden dauernde Messe lud die Pfarre zu einer Agape vor der Pfarrkirche, die von Volkstänzen der heimischen Gruppe und Musik der voestalpine-Werkskapelle gestaltet wurde.

Anfänge der Pfarre liegen 78 Jahre zurück

Mit der Fusion der Pfarren St. Severin und St. Paul endet die Aufgabe des Gotteshauses in Krems-Lerchenfeld. Die Anfänge der Pfarre gehen auf Oktober 1945 zurück. Die ersten hl. Messen in Lerchenfeld wurden in der Schule gefeiert. Ab September 1951 diente eine ehemalige Militärbaracke als Notkirche. 1955 wurde der Kirchenbau begonnen, das Gotteshaus dann am 12. Juli 1959 von Bischof-Koadjutor Franz Žak geweiht. Im Rahmen des Kirchweihfestes in St. Paul am 17. September erfolgt die liturgische Eröffnung der neuen Pfarre Krems-St. Paul (Lerchenfeld, Mitterau, Weinzierl).