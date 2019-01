Der Brand dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einem Handtuchhalter in einer WC-Anlage im Erdgeschoß ausgebrochen sein, hieß es von der Polizei. Es sei kein technischer Defekt gewesen, so ein Sprecher.

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch kurz nach 17.00 Uhr zum Feuer im Eingangsbereich des Krankenhauses alarmiert. "Rasch konnte der Brand gelöscht und eine weitere Rauchausbreitung verhindert werden", berichtete die Kremser Feuerwehr. Der Rauch war ins Foyer sowie bis in die Zwischendecke im Erdgeschoß und in mehrere Geschoße vorgedrungen, das Gebäude wurde mit mehreren Geräten belüftet. Während des Einsatzes war der Straßenzug vor dem Klinikum durch die Polizei gesperrt, eine Evakuierung war laut Exekutive nicht nötig.

Insgesamt standen 85 Mitglieder von mehreren Feuerwehren im Einsatz, nach knapp zweieinhalb Stunden konnten die letzten Helfer einrücken. "Durch das rasche Handeln der alarmierten Feuerwehr konnte der Sachschaden gering gehalten werden", teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Erhebungen zur Brandursache wurden aufgenommen.