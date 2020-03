Massiv zugenommen hat im Vorjahr die Zahl der Brandeinsätze der Feuerwehren im Bezirk Krems. 2018 rückten die Helfer 223-mal zu „heißen“ Einsätzen aus, 2019 waren es 380 (+ 157 oder + 70 %!).

Wenn darunter auch (noch?) nicht viele Wald- oder Flurbrände sind, so ist durch den Klimawandel doch ein starker Anstieg solcher Ereignisse für die kommenden Jahre zu erwarten. Die heimischen Feuerwehren rüsten sich bereits dafür …

„Dass die Zahl der Brände so stark zugenommen hat, ist auch darauf zurückzuführen, dass beim vorbeugenden Brandschutz gespart wird“, meint FF-Bezirks-Chef Martin Boyer. „Wir hatten viele Brände in landwirtschaftlichen Gebäuden, die durch Elektrizität oder Lüftungsmotoren ausgelöst wurden.“

„Wir reden von Szenarien, die in fünf oder zehn Jahren zu erwarten sind und kooperieren mit der BOKU. In Österreich sind wir aber die Ersten.“Martin Boyer

Was die Flur- und Waldbrandgefahr betrifft, sind die Wehren im Bezirk in einer Pionierrolle. Nach dem FF-Mann Rupert Pölz (FF Lengenfeld) ist derzeit Krustettens Kommandant Christof Unfried für Informationen aus erster Hand auf Schulung in Portugal.

„Eine Arbeitsgruppe von 24 Personen im Landesfeuerwehrverband beschäftigt sich mit der Thematik“ erklärt Boyer, der sich freut, dass Krems mit dabei ist. Es geht um Ausbildung, Ausrüstung und Fahrzeuge. „Wir reden von Szenarien, die in fünf oder zehn Jahren zu erwarten sind und kooperieren mit der BOKU. In Österreich sind wir aber die Ersten.“

Erfreulich ist für den FF-Chef die Entwicklung im Jugendbereich und auch, dass es immer mehr Frauen gibt. Über 8 % beträgt der Anteil, und in Meidling im Tal, Elsarn am Jauerling und Schwallenbach sind bereits Frauen als Kommandant-Stellvertreterinnen die Nummer 2 in den Wehren. Boyer: „Ohne die Frauen wären wir im Abwärtstrend. Es gibt in der Praxis keinen Unterschied, egal, ob es um technische Einsätze oder den Atemschutz-Innenangriff geht.“

Feuerwehren des Bezirkes Krems: