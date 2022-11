"Weißes Herz" für die Kremser Soroptimistinnen

Moderatorin Inge Winder (ORF NÖ) führte durch den Abend mit vielen freudigen und auch bewegenden Momenten, zu dem Gastgeber-Präsidentin Elfriede Mayrhofer auch Gäste aus Soroptimist-Clubs von Bregenz bis Szeged (Ungarn) im herrlichen Ambiente der Kirche begrüßte.

"Weißes Herz" für Serviceclub

Schauspielerin Kristina Sprenger gab dem von Stadtpfarrer Franz Richter gesegneten Wein den Namen "Cœre albine naturale" (übersetzt: Natürliches weißes Herz). Die Tirolerin, die jetzt südlich von Wien zu Hause ist, gab dabei auch preis, dass sie einen wichtigen persönlichen Bezug zu Krems und seiner Umgebung hat: Sie hat in der Wachau den Bund fürs Leben geschlossen.

Hoffnung für Migräne-Opfer

Wie immer stand der Abend aber auch im Zeichen des Benefizgedankens. Österreichs oberste Soroptimistin Eliette Thurn übergab an die Tiroler Ärztin Elisabeth Russe den Suzanne-Noël-Preis, ein Forschungsstipendium. Sie setzt den Preis für die Forschung zum Zusammenhang mit der häufigen Frauenkrankheit Migräne mit der Hauttemperatur ein. Ihre bahnbrechende Arbeit macht tausenden Frauen Hoffnung auf künftig bessere Schmerztherapie bei dieser Diagnose.

Hilfe für pflegende Kinder

Schon in seiner Begrüßung war Stadtchef Reinhard Resch auf einen von ihm persönlich erlebten Fall einer pflegenden Jugendlichen eingegangen. Im Zuge des Projekts "Young Carers" bietet das Kremser Rote Kreuz eine Anlaufstelle für pflegende Kinder und Jugendliche. Teamleiterin Gudrun Kalchhauser darf sich mit ihren allesamt ehrenamtlich tätigen Kollegen über den Erlös des Abends freuen. Im Gespräch mit Winder erläuterte sie die Arbeit im Projekt.

Grüner Veltliner als Taufwein

Winzerin Katharina Gorth aus Traismauer stellte den diesjährigen Taufwein, einen Grünen Velltiner, vor. Sie informierte über den seit mehreren Generationen tätigen Familienbetrieb aus Traismauer, der seit 1964 auch einen Heurigen betreibt. Mit diesem stießen anschließend unter anderem auch Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Bezirkshauptmann Günter Stöger, Vorvorgänger Werner Nikisch, Vizebürgermeisterin Eva Hollerer und Stadtrat Martin Sedelmaier an. Kulinarische Köstlichkeiten wurden von Schülerinnen und Schülern der HLM/HLW charmant und gekonnt serviert.

Spontanen Flashmob getanzt

Das Ensemble Klangbrise, das den Abend gehaltvoll musikalisch umrahmte, brachte auch das von Martina "Marcherie" Stummer (ihre Schwester Alexandra gehört zur Klangbrise!) für die Soroptimistinnen komponierte Lied "Orange - Stand up for Women" zu Gehör. Zur Musik, an der als Klangbrise-Mitglied Martinas Schwester Alexandra Stummer mitwirkte, bildeten die Soroptimistinnen mit reger Beteiligung des Publikums spontan einen Flashmob. Dieser wird es auch am 25. November bei der NÖ Landesgalerie wieder zu sehen sein.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.