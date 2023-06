Pfarrverband Mautern vor Gründung

Jetzt ist es fix: Mit 1. September werden die Pfarren Mautern, Rossatz, Arnsdorf, Unterbergern und Maria Langegg zum „Pfarrverband Mautern“ zusammengefasst. Pater Clemens Reischl übernimmt die Leitung, Abt Columban Luser wird Vikar, also Stellvertreter. Außerdem bekommt der Pfarrverband mit Johanna Härtinger eine Pastoralassistentin und die Stunden in der Pfarrkanzlei werden aufgestockt.

Pater Clemens berichtet: „Die Pfarren bleiben finanziell und wirtschaftlich eigenständig. Wichtig ist, dass wir künftig Synergien finden, beispielsweise in der Verwaltung und den Pfarrkanzleien. Abt Columban wird weiter unmittelbarer Seelsorger für Unterbergern sein und wird mir bei Bedarf aushelfen. Das wird sich alles entwickeln.“ Das bestätigt auch der Abt selbst gegenüber der NÖN: „Die Änderung geht auf eine Initiative der Diözese zurück. Ich werde weiterhin als Seelsorger in Bergern tätig sein, es ändert sich nur der Titel.“

Neu ist, dass es künftig so genannte „Mandatare“ aus den Pfarrgemeinderäten geben wird, also Laienmitarbeiter in den Pfarren, die sich um Gebäude und wirtschaftliche Fragen kümmern und Reischl somit bei der Aufgabe als Pfarrer unterstützen. „Hier übergebe ich kirchenrechtlich eine Teilverantwortung meiner Aufgabe als Pfarrer“, so Reischl. „Das entlastet mich als Seelsorger.“ Außerdem werde die neue Pastoralassistentin verstärkt in der Jugendseelsorge eingesetzt.

Mit dem neuen Pfarrverband wird ein Pfarrverbandsrat mit je drei Vertretern aus den Pfarren gegründet. Und es wird ein eigenes Magazin mit dem Namen „Begegnung“ geben.