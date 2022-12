Region Krems: Freiwillige für den Heiligabend

Während die meisten von uns diesen besinnlichsten aller Abende zu Hause bei unseren Liebsten verbringt, gibt es einige Menschen, die auch in dieser stillen Nacht für uns im Einsatz sind.

„Dieses Jahr konnten wir die Schicht am Heiligen Abend rasch gut besetzen“, erzählt Manfred Türk, Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes Krems. „Normalerweise ist es aber verständlicherweise nicht so einfach, Freiwillige zu finden, die Weihnachten auf der Dienststelle verbringen möchten.“

Zehn Sanitäter und Sanitäterinnen des Roten Kreuzes Krems haben sich jedoch genau dazu heuer wieder bereit erklärt. „Nach dem regulären Fahrzeugcheck wird gemeinsam gegessen, die Kerzen des Weihnachtsbaums angezündet und – soweit hoffentlich möglich – der Abend gemütlich verbracht“, berichtet Christopher Ptacek vom RK. „Sollte ein Notfall passieren, sind wir aber natürlich jederzeit bereit und für die Bevölkerung im Bezirk die ganze Nacht da.“

Auch am Heiligen Abend immer auf Abruf bereit

Bei der Feuerwehr Krems dürfen die diensthabenden Männer und Frauen Weihnachten bei ihren Familien verbringen – allerdings zu jeder Zeit einsatzbereit. „Sollte ein Alarm eingehen, wird die diensthabende Schleife informiert. Das funktioniert an diesem Abend nicht anders als an anderen“, erklärt Thomas Wechtl, von der FF Krems. „Natürlich ist zu hoffen, dass es gar nicht erst dazu kommt.“

Im Genre der Sagen würde Wechtl die viel gefürchteten Christbaumbrände verorten: „So etwas haben wir in Krems seit Jahren nicht mehr gehabt. Gott sei Dank. Zwei Mal war ich bei so etwas dabei, hoffentlich nie wieder.“ Vorsicht, vor allem rund um Heilige Drei Könige, wenn die Bäume bereits trocken sind und man ein letztes Mal die Kerzen anzündet, sei jedoch immer geboten.

Und wie feiert man das Fest der Freude hinter Gittern? In der Justizanstalt Stein wird dieses im größeren Stil etwas vorgezogen gefeiert. „Am 20. Dezember waren Bischof und Superintendent in unserer Anstalt und haben eine Weihnachtsmette gefeiert“, verrät Sprecher Günter Ropp. „An dieser können sowohl die Häftlinge als auch diensthabende Beamte, die nicht gerade dringend gebraucht werden, teilnehmen. Darüber hinaus feiern die einzelnen Nachtdienstgruppen im Kleinen am 24. selbst.“

Viele melden sich für den Dienst freiwillig

Auch bei den Bundesbahnen und beim Postbus sind viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am 24.Dezember und den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen im Einsatz. „Für viele Mitarbeiter der ÖBB ist es kein Problem, Dienst zu verrichten, wenn andere frei haben. Oftmals melden sie sich freiwillig, um Kollegen eine Freude zu machen – ein Weihnachtsgeschenk eben,“ erzählt Christopher Seif vom Geist der Weihnacht bei den ÖBB.

Einer dieser Fleißigen wird Michael Minibauer sein. So wird der Eisenbahner am 24. zwischen Krems und St. Pölten Menschen zu ihren Liebsten bringen. „Diese Dienste machen große Freude. Die Stimmung unter den Fahrgästen und Kollegen ist an diesem Tag besonders besinnlich. Außerdem hat man das Gefühl, etwas Gutes zu tun, da man damit anderen ein schönes Fest bescheren kann.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.