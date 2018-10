Wenn es draußen kälter und trüber wird und Maronibrater und Glühweinstände die innerstädtische Szene beleben, spätestens dann kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Zu diesem Zeitpunkt locken die ersten Adventmärkte zahlreiches Publikum aus Krems und der Region an. Dieses Jahr bildet erstmals der Stadt-Advent den Auftakt der vorweihnachtlichen Veranstaltungen in der Region. „Seit vielen Jahren reden wir drüber. Jetzt ist es endlich soweit“, freut sich Bürgermeister Dr. Reinhard Resch. „Der Stadt-Advent ist Auftakt für das gesamte weitere Geschehen in der Vorweihnachtszeit in der Region. Das einzigartige stimmungsvolle Ambiente der Dominikanerkirche bildet den würdigen Rahmen für den Advent-Auftakt, an den viele weitere Veranstaltungen anknüpfen“, so der Stadtchef.

„Den Wunsch nach einem eigenen Stadt-Advent gibt es schon lange, diesen Winter geht er in Erfüllung“, teilt Doris Denk Leiterin für Kultur, Bildung und Tourismus, die Vorfreude. Und weiter: „Wahrscheinlich sind wir deswegen einen großen Schritt weitergekommen, weil wir zu einer lohnenden Zusammenarbeit gefunden haben: Krems-Tourismus, Krems-Kultur und Donau Niederösterreich treten als Partner auf und werden gemeinsam ihre Ideen umsetzen. Wenn auch die Besucherinnen und Besucher mitspielen, haben am Ende alle was davon.“

An zwei Advent-Wochenenden

Gabriele Hüther von Kremstourismus ergänzt: „Unser Stadt-Advent ist in die Veranstaltungen des Wachauer Advents eingebettet. Der Termin an zwei Wochenenden vor dem eigentlichen Adventbeginn ist so gewählt, dass es keine Überschneidung mit anderen Veranstaltungen in Krems gibt.“ So knüpft auch der Kremser Advent des Kiwanis Club Krems Wachau am ersten Adventwochenende, der ebenfalls in der Dominikanerkirche stattfindet, nahtlos an den Stadtevent an. „Davon, dass beide Veranstaltungen die Dominikanerkirche bespielen, profitieren sowohl die Stadt als auch der Kiwanis-Klub und auf jeden Fall die Besucherinnen und Besucher“, ist Hüther überzeugt.

Die Dominikanerkirche als Location unterstreicht die Verbindung zwischen Kultur und Tourismus. Kulturamtsleiter MMag. Gregor Kremser: „Dominikanerkirche und das Dominikanerkloster bieten ein wunderbares und qualitätsvolles Ambiente für einen Stadt-Advent. Ganz im Sinne von kremskultur sollen im Rahmen dieser Veranstaltung auch kulturelle und künstlerische Zugänge gefunden werden.“

Erster Kremser Stadt-Advent

Dominikanerkirche Krems

16.-18. & 23.-25. November, Fr 14-19 Uhr, Sa und So, 10-19 Uhr

Rund 40 AusstellerInnen: Kunsthandwerk, Schmuck, Wohnaccessoires, Upcycling, Mode, Keramik, Spielzeug, kulinarische Spezialitäten aus der Region, Grafiken, Malereien und vieles mehr. Alle Aussteller auf www.kremserstadtadvent.at

Musikalische Umrahmung: Ensembles der Musikschule Krems

Kinderprogramm mit Fiakerfahrten , Kinderbackstube, Linolschnittbilder, geführten Rundgänge durch museumkrems und Körnermarkt

Kulinarische Schmankerl: Kaffee, Glühwein, Kuchen, Rauchbratl und vieles mehr.

Alle Infos: www.kremserstadtadvent.at