Bezirk Krems: Laue Stimmung bei Händlern

Nach dem Lockdown Nummer 4 und Berichten über explodierende Paketzahlen bei der Post stellt sich die Frage, ob – und wenn ja, wie stark – der lokale Handel noch vom restlichen Weihnachtsgeschäft profitieren kann.

Während sich Thomas Hagmann, Wirtschaftskammerobmann und ÖVP-Lokalpolitiker, kämpferisch zeigt („Kämpfen bis zum Schluss!“), rechnet er gleichzeitig damit, dass Leute „gezielter nach Weihnachtsgeschenken suchen werden“. Im Online-Vertrieb könnten einige lokale Händler brillieren, auch die Konditorei Hagmann beteiligt sich in Form von Schokoladenverkauf.

„Keine Leute, keine Frequenz, tote Hose“, meint Bernhard Hellerschmid, Geschäftsführer der gleichnamigen Traditionsdestillerie in der Kremser Landstraße, lakonisch. Eines habe er nach bald zwei Jahren Pandemie gelernt: „Mehr als einen oder zwei Tage vorauszuplanen, ist sinnlos.“ Das Weihnachtsgeschäft sei 2020 schon „katastrophal“ gewesen, und auch die Saison 2021 sei nicht vergnügungssteuerpflichtig

. „Unser Hauptartikel ist die ,B’soffene Marille‘, und die ist ein klassischer Aprés-Ski-Artikel.“ Von Aprés-Ski konnte natürlich keine Rede sein. Und wie steht es um das Online-Geschäft? Die Hellerschmid-Stammkunden würden natürlich auch über das Internet Bestellungen tätigen, was auf die geschäftsrelevante Laufkundschaft so gut wie gar nicht zutreffe. „Unsere Produkte muss man hier im Laden kosten. Das geht online nicht. Online-Handel funktioniert dort gut, wo es um standardisierte und genormte Produkte geht – etwa beim Elektrohandel oder Buchhandel“, meint Hellerschmid.

„Weihnachtsspitzen flachen seit Jahren zusehens ab“

Doch auch bei so manchem Elektrohändler ist nicht alles eitel Wonne. „Click and Collect wurde während des Lockdowns zwar von etlichen Leuten genutzt, aber der Verkauf gestaltet sich hier schwierig, weil viele der Geräte ja ein recht hohes Maß an Beratung erfordern“, erklärt Martina Kurz-Novotny, Chefin beim „Radiodoktor“ (Red Zac Novotny). Selbiges galt für Reparaturen, die ebenfalls digital abgewickelt werden mussten. Blickt man beim Radiodoktor wenigstens einem geschäftlich guten Rest-Advent entgegen? „Ich glaube, dass sich das Weihnachtsgeschäft schon mit dem Black Friday erledigt hatte. Seit einigen Jahren erleben wir aber schon, dass sich die Verkaufsspitzen im Advent mehr und mehr abflachen“, so die Elektrohändlerin. „Wir sind natürlich froh über jeden, der kommt. Die potenziellen Weihnachtsgeschenke gehen durch die gesamte Produktpalette.“

Michael Kamnik, Manager des Bühl Centers, meint auf die Frage nach dem Weihnachtsgeschäft: „Wir sind froh, dass wir wieder aufsperren dürfen. Allerdings sind die wohl 14 stärksten Tage verloren gegangen. Die Verunsicherung, wie es weitergeht, hat sicher dafür gesorgt, dass viele Kunden in Richtung Online-Handel abgewandert sind.“ In diesem Ausmaß könne man das also jetzt nicht mehr aufholen. Es werde sicher nicht das in der Kassa sein, was ohne Lockdown drinnen gewesen wäre. „Ich bin aber zu 100 Prozent überzeugt davon, dass die Umsätze dennoch gut sein werden.“