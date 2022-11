90.000 Lichter für guten Zweck

Das Weihnachtshaus der Familie Scherr in Erdweis stand kurz vor dem Aus – ein tragischer Schicksalsschlag belebte das Projekt aber neu.

Die Idee zur Gestaltung eines beleuchteten Weihnachtshauses entstand bei der Geburt des ersten Enkelkindes von Andrea und Martin Scherr, das am 24. Dezember 2016 das Licht der Welt erblickte. Der Beginn war mit einigen Lichterketten gesetzt, mit der Zeit kamen immer neue Beleuchtungen dazu. „Wir investierten jedes Jahr schon ein paar hundert Euro – die ganze Familie liebt das Hobby und hilft beim Dekorieren mit“, so Martin Scherr.

Obwohl die Familie Scherr vollständig auf stromsparende LED-Beleuchtung setzt, überlegte sie im Zuge der Energiekrise, das Projekt nicht weiter zu verfolgen: „Wir hatten die ganze Beleuchtung schon so gut wie verkauft“, so der Sohn Patrick Scherr. Die Beleuchtung, die 90.000 Lichter umfasst, benötigt „während der 30 Tage Betriebszeit rund 140 Kilowattstunden Elektrizität, was ungefähr 90 Euro an Stromkosten verursacht“, rechnet er vor. „Dann kam die Nachricht von der schwer kranken Emilia aus dem Bezirk Melk – und wir entschieden, das Weihnachtshaus wieder zu machen, um zu helfen!“ Ein besonderes Rahmenprogramm gibt es am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr: Dann kommt der Nikolaus zum Weihnachtshaus. Alle vorangemeldeten Kinder erhalten ein Nikolaus-Sackerl – Anmeldung unter: 02718/27349.

