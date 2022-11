Kiwanis laden zur Einstimmung auf Advent

Wer im stimmungsvollen Ambiente der Dominikanerkirche im besonders bunten Angebot an handwerklichen Produkten und weihnachtlichen Köstlichkeiten gustieren möchte, ist hier genau richtig. Geöffnet ist am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Wer den Kiwanis-Club Krems durch seinen Besuch unterstützt, leistet einen Beitrag zur Hilfe in der Region. „Der Erlös der Veranstaltung wird für schnelle, unbürokratische Hilfe für in Not geratene Familien verwendet“, verspricht Präsident Karl Klein.

Eine der vielen Besonderheiten, die an den Ständen geboten werden, sind Miniaturen. Diese aufwändigen Arbeiten werden Menschen mit Freude am liebevollen Detail begeistern.

