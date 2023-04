Krems wieder Treffpunkt vinophiler Feinspitze

Viele Genießer voller Begeisterung

Die Genießer, die sich durch die Angebote von rund 60 teilnehmenden Weingütern kosteten und deren Gaumen bei mancher Köstlichkeit jubelte, wurden nicht enttäuscht. Top-Produkte im Glas und die Möglichkeit, mit den meisten Winzern persönlich ins Gespräch zu kommen oder gleich für zu Hause zu bestellen, begeisterten bereits am Freitag die vielen Gäste. Im Kreuzgang warteten - gewissermaßen als Ergänzung - Kaffee, Bier, Köstlichkeiten von Schwein und Rind sowie eine bunte Käse-Palette auf die Gäste.

Top-Weine in einem Top-Ambiente

Den Schwerpunkt bilden traditionell die besten Weingüter Niederösterreichs, die von Vinaria im aktuellen Weinguide am besten bewertet wurden. Dass dies alles im traumhaften Ambiente der Kremser Dominikanerkirche über die Bühne ging, macht den Event vermutlich zur schönste Weinmesse Österreichs. Auch zahlreiche Touristen aus Deutschland und einige aus Tschechien gerieten ins Schwärmen. Die Veranstaltung der Wein-Zeitschrift Vinaria darf jedenfalls schon nach dem ersten Tag als voller Erfolg verbucht werden.

Auch am Samstag ist noch geöffnet!

Wer am Freitag die Chance versäumt hat, 60 Weingüter und mehrere hundert Produkte aus diesen an einem Fleck zu haben und die Meisterstücke aus den Kellern verkosten zu können, kann noch heute, Samstag, 1. April (kein Scherz!), zwischen 14 und 20 Uhr in die Dominikanerkirche kommen. Nachschub an gutem Wein wird es bis zuletzt genug geben.

