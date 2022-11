Neue Chefs im „Weinhimmel“

Verantwortung abgeben und der nächsten Generation vertrauen: Das fällt vielen Unternehmern schwer – wenn sie überhaupt in der glücklichen Lage sind, über potenzielle Nachfolger in ihrem Betrieb zu verfügen.

Ein Musterbeispiel wie es auch funktionieren kann, bahnt sich nun in einer beliebten Weinbar und Gebietsvinothek in der Kremser Innenstadt an. „Weinhimmel-Chef“ Wolfgang Gänsdorfer übergibt sein Geschäft nach sieben erfolgreichen Jahren an zwei top ausgebildete Mitarbeiter, die in ihrer Zeit als Studenten des Bachelor-Programms „International Wine Business“ an der IMC Fachhochschule bei ihm anfingen.

Stefan Vladimirov ist 30 Jahre alt und kam 2011 aus Sofia nach Wien, ehe es ihn 2018 nach Krems verschlug. Er absolvierte sein Studium, lernte die Stadt und Mio Schild lieben, mit der er gemeinsam ab Dezember die Geschicke des „Weinhimmel“ leiten wird. Seine Partnerin ist in Wien geboren und hat japanische Wurzeln.

Universitäten und Fachhochschulen sind im Bestreben mit der Stadt seit Jahren darum bemüht, Absolventen in der Region zu halten. Mit der feierlichen Übergabe im „Weinhimmel“ am 30. November, um 17.30 Uhr, manifestiert sich dieses gemeinsame Anliegen nun sogar in einem Inhaberwechsel. Gänsdorfer wird fortan nur noch den Weinhandel leiten, sein geliebtes Lokal in Zukunft lediglich als Gast besuchen.

Sein Urvertrauen in zwei externe Nachfolger ist dem Credo des 57-Jährigen geschuldet: „Gib der Jugend eine Perspektive. Viele junge Menschen haben Probleme, einen adäquaten Job zu finden. Mio und Stefan eignen sich wahnsinnig gut, das Lokal weiterzuführen.“

