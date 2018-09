An der Weinbauschule Krems konnte die zuständige Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Jungwein des neuen Weinkompetenzzentrums, einen Rivaner, bereits verkosten. „Jugendlich, frisch, fruchtig und lebendig – so präsentiert sich der charmante Vorbote des neuen Jahrgangs. Der Grüne Veltliner besticht am Gaumen durch die zarte Frucht mit angenehmer frischer Säure“, so die Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Die Trauben werden im neuen Weinkompetenzzentrum verarbeitet, wo moderne Technik zum Einsatz kommt. Die edlen Weine reifen entweder im Tank- oder im Fass. Teilweise erfolgt der Ausbau auch in Barriquefässern. Neben den Weiß-, Rot- und Süßweinen wird hier auch Sekt produziert. Zudem stehen Labors für die exakte Analyse des Weins zur Verfügung.

„Es ist davon auszugehen, dass der Weinjahrgang 2018 etwas kräftiger und insgesamt harmonisch und rund wird. Bei Rotweinen erwarten wir einen sehr, sehr kräftigen Jahrgang“, informiert Direktor Dieter Faltl. „Die hohen Temperaturen bewirken durchwegs einen etwas höheren Alkoholgehalt und geringere Säure. Es wird eine höhere Weinernte erwartet, die über dem langjährigen Durchschnitt liegt“, so Faltl.

Ab-Hof-Verkauf

Die Verkaufszeiten im Weinkompetenzzentrum sind jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis15.00 Uhr oder gegen Voranmeldung, Telefon: 02732/87516-12. Auch Weinverkostungen werden auf Anfrage gerne durchgeführt.

- Artikel von Jürgen Mück