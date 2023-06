Familienfest: Buntes Programm begeisterte hunderte Gäste

Auch abseits von der Bewirtung mit Essen und Trinken, für das viele fleißige Schülerhände sorgten, erwartete die Besucher ein buntes Programm, das sich durch Vielfalt auszeichnete.

Kinderprogramm und FF-Drehleiter

Ein umfangreiches Programm mit Kinderschminken, Dosenwerfen und allerlei Geschicklichkeitsspielen erwarte die kleinen Gäste. Die großen genossen unter anderem die Klänge der Werkskapelle voestalpine, vulgo werxkapön, unter Kapellmeister Alfred Agis. Als Moderator war Obmann Ewald Sacher am Werk. Ein Abenteuer bot die FF Krems, die mit der Drehleiter im Einsatz stand und fast pausenlos Besucher in 30 Meter Höhe beförderte, von wo man einen tollen Ausblick über das Festgelände und weit darüber hinaus hatte. Angehende FF-Helfer konnten sich auch im Zielspritzen üben.

Traktor-Oldies waren Anziehungspunkt

Über 30 Traktoren, darunter ganz besondere Exemplare, folgten dem Old Vehicle Club Krems (OVC) zum Treffen im Schulgelände. Von dort ging es auch zu einer gemeinsamen Runde um Krems. Die Fahrzeuge wurden viel bestaunt und oft fotografiert. Der OVC nützte die Bühne auch, um für sein großes Traktortreffen am 16. Juli in Rehberg zu werben. Dort wird auch ein Traktor der Marke Lindner, Baujahr 1960, verlost. Schon beim Fest am 4. Juni wurden zahlreiche Lose für diese Tombola, bei der es auch weitere Preise gibt, erworben.

Trachtenflohmarkt: Premiere gelungen!

Eine Premiere feierte der Trachtenflohmarkt, den die fleißigen Bäuerinnen des Bezirks unter Bezirksbäuerin Regina Kaltenbrunner, organisiert hatten. Unzählige, oft neuwertige Dirndln und Trachten fanden hier neue Besitzer. Die Idee der Nachhaltigkeit wurde von den Bäuerinnen sogar perfektioniert. Denn die nicht verkauften Sachen, die von den Anbietern nicht wieder abgeholt wurden, werden dem Kremser CarLa (Caritas-Lager) für den Weiterverkauf zur Verfügung gestellt.