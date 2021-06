In ein Festgelände mit lauter fröhlichen Menschen verwandelte sich das neue Reich der Winzerfamilie Dockner am Frauengrund in Krems-Thallern. Weil die Weintaufe am 11. November 2021 nur in kleinem Rahmen über die Bühne hatte gehen können, feierte die Familie um Sepp und Gudrun sowie Joe und Petra Dockner am Sonntag nach.

Freude über Charity-Erfolg

Schon nach den mitreißenden Klängen der New Orleans Dixieland-Band rund um Leader Wolfgang Friedrich gab der dankbare Hausherr seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Charity des Vorjahres 56.000 Euro für „Rettet das Kind Österreich“ eingebracht hat. Deren Salzburger Präsidentin Andrea Drexel war ebenso mit dabei wie ihr Mann Gerhard Drexel, bis vor Kurzem Spar-General und jetzt Chef im Aufsichtsrat.

Weinpate mit vinophilem Team

Drexel hatte als Weinpate des „Made in Heaven“ fungiert und war nun in Begleitung seines Chef-Weineinkäufers Markus Kaser, der Spar-Weinexpertin Anne Thysell sowie weiterer Mitglieder seines vinophilen Teams nach Niederösterreich zurückgekommen. Zu Köstlichkeiten aus der Küche, die die Damen des Hauses mit einem fleißigen Team an Helferlein zauberten und die von allen Familienmitgliedern an die Tische gebracht wurden, gab es beschwingte Klänge der Gruppe „Die Jungbauern“ mit Moderator Andi Zimmerl.

"Wolferl" war der absolute Hit

Den unbestrittenen Höhepunkt des Tages aber lieferte Austropop-Legende Wolfgang Ambros. Er machte den Frauengrund zum Sonnenuntergang zur großen Bühne und zeigte sich in absoluter Hochform. Schon beim NÖN-Fototermin mit den Gastgebern war er sehr gut gelaunt gewesen. Als Pate hatte er seinerzeit einem Sauvignon Blanc den Namen „In vino veritas“ gegeben und seinen Lieblingswein, den Weißburgunder, schmerzlich vermisst. Jetzt gibt es zur Überraschung des Pop-Barden im Bestand der Familie Dockner auch einen Weingarten mit dieser Rebsorte. „Aber den hatten wir damals noch nicht – den haben wir erst vor ein paar Jahren gekauft“, meinte Joe Dockner entschuldigend.

Marianne Mendt als "Draufgabe"

Später gab Ambros mehrere seiner unvergessenen Hits zum Besten und animierte spätestens beim Klassiker „Schifoan“ alle zum Mitsingen. Den Song „Du hast Geburtstag heute“ widmete er Dockners Tochter Katrin Ernsthofer, die einen Tag nach dem Fest persönlich Grund zum Feiern hatte. Später beeindruckte Marianne Mendt – einst Weinpatin der „Glocke“ – mit ihrem Auftritt die Zuhörer.

Illustre Gästeschar feierte mit

Unter den Gästen, die es sich in den Weingärten oberhalb der Sektmanufaktur gut gehen ließen, waren auch Sparkassen-Banker Christian Hager, Raiba-Krems-Boss Herbert Buchinger, die Bürgermeister Gudrun Berger (Furth-Göttweig), Martin Rennhofer (Paudorf), Josef „Pepi“ Schmid (Stratzing) – letztere beiden als Winzer-Berufskollegen der Gastgeber – sowie der Kremser Stadtvize Martin Sedelmaier, der mit Hof und Obstgärten in Thallern auch Nachbar ist. Zum Genießen und Fachsimpeln war der Nachmittag, der sich weit in den lauen Abend hinein erstreckte, auch Anlass für Vinaria-Chef Erwin Goldfuss und andere Wein-Experten wie Hollenburgs Rudolf Geymüller.