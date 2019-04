Weingut Müller erlebt einen Erfolgsrun .

Viele Neuigkeiten gab es bei der Weinparty der Brüder Leopold und Stefan Müller in Krustetten, wo am Abend vor dem Weinfrühlings-Wochenende eine Hundertschaft an Gästen zusammekam. Einerseits wurde auf die (designierte) Weinkönigin Diana angestoßen, zum anderen gab es zahlreiche Erfolge des abgelaufenen Jahres zu feiern.