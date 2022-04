LJ-Gündungsversammlung: Neue Jugendgruppe

Werbung

Ines Müller (22) als Leiterin und Felix Müller (18) als Obmann sind die Proponenten der neuen Landjugend-Ortsgruppe Weinzierl am Walde. 46 Jugendliche fanden sich zur Gründungsversammlung und Wahl im Gasthaus Kirchberger in Himberg ein. Harald Kirchberger und Daniela Kargl fungieren als Stellvertreter, Kassierin ist Erika Müller (Simone Kargl), die Schriftführung hat Julia Kargl (Gregor Pichler) über. Andreas Salminger wurde zum Social- Media-Beauftragten bestellt. Thomas Hackl und Elisabeth Kettinger sind die beiden Rechnungsprüfer.

Die neue Ortsgruppe gehört dem Landjugend-Bezirk Gföhl an. Die Gruppe wird sich bei der „Garten on Tour“-Veranstaltung in der Gemeinde im Mai vorstellen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.