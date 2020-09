Teufel Alkohol hatte eine Wachauerin in den vergangenen Monaten fest im Griff. Selbst als sie betrunken am Steuer erwischt wurde und ihr der Führerschein abgenommen wurde, konnte die 35-Jährige ihre Finger nicht vom Rebensaft lassen und abstinent bleiben.

Sie unternahm Spritztouren mit ungefragt ausgeborgten Fahrzeugen und stieg sogar in ein Wohnhaus und in Kellerabteile in Weißenkirchen ein, um Weinflaschen zu stehlen.

Vor Gericht gab sich die Wachauerin einsichtig und reumütig. Sie wurde wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und Einbruchdiebstahls zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Weiters muss sie sich einer therapeutischen Behandlung und einem Entzug unterziehen.