Mithilfe gefragt: Für die Erstellung der geplanten B 3-Ausstellung 2020 im Teisenhoferhof wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wer Fotos, Filmaufnahmen, Zeitungsausschnitte vom Straßenbau und dem Drumherum, von der Verkehrssituation in der Wachau, von touristischen Ausflügen in die Wachau, der damaligen Infrastruktur (Hotels, Heurige, Wein- und Obstbaubetriebe etc.) besitzt, wird gebeten, diese zur Verfügung zu stellen. Die Bitte um Mithilfe richtet sich auch an Personen, die inhaltliche Hinweise zum Straßenbau und zu seinen Auswirkungen geben können, die persönliche Erfahrungen und Erinnerungen an den Bau haben, persönliche Dokumente und Gegenstände dazu besitzen und eventuell für Interviews zur Verfügung stehen.

Sammlung: Gesammelt werden Objekte und Dokumente, die mit dem Bau der Straße, dem Straßenverkehr und seinen Folgen zu tun haben (Bauwerkzeuge, Baustellenausrüstung, Kleidung, Verkehrszeichen, Hinweis- und Werbeschilder, Pläne, Tourismusprospekte, Broschüren, Ansichtskarten, Werbeplakate, …). Diese werden ab 30. November (bis Ende Jänner) jeden Samstag, 9 bis 12 Uhr, im Teisenhoferhof entgegengenommen.

Infos: 0676/848010680 und am Gemeindeamt Weißenkirchen, 02715/2232