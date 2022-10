Fest zur Wiedereröffnung der Wehrkirche

Im Jänner war mit der Gesamtrenovierung des Inneren der Wehrkirche begonnen worden, bis zum vergangenen Sonntag war sie gesperrt und wurde nun mit einem Festgottesdienst wiedereröffnet.

Der neu gegründete Förderverein kümmerte sich um Bauleitung und Finanzierung des Großprojektes, das die Verantwortlichen (Obmann Josef Kitzler, „Bauleiter“ Hannes Netter, Kassier Heinrich Weixelbaum) in einem schriftlichen Rückblick aufrollten und sich bei den Helfern aus dem Ort – 3.000 freiwillige Arbeitsstunden wurden geleistet – und bei den Sponsoren (darunter DPU, NV, Wachaumaler Erich Giese ...) bedankten. Einige der Engagierten wurden im Rahmen der Messe von Bischof Alois Schwarz mit Hippolyt-Ehrenzeichen bedacht.

Am 22. Oktober, 19 Uhr, findet ein Benefiz-Orgelkonzert in der Kirche statt. Und am 12. November, 18 Uhr, wird zu einer Dankesmesse für alle Sponsoren, Gönner, freiwilligen Helfer und Spender geladen.

