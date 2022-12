FF-Tauchgruppe Nord: Schwimmen bei 6 Grad

Am ersten Dezemberwochenende gedenken die Einsatztaucher der FF-Tauchgruppe Nord traditionell ihrer verstorbenen und verunglückten Mitglieder mit einem Donauschwimmen: In Spitz steigen die Taucher ins eiskalte Wasser, schwimmen Richtung Joching, wo es einen wärmenden Zwischenstopp gibt, dann „landen“ die Feuerwehrleute in Weißenkirchen. Auf dem Weg wird ein geschmückter Christbaum versenkt.

Heuer absolvierten 13 Taucher und mit Angelika Ilkerl auch eine Taucherin das 45. Donauschwimmen im 6 Grad kalten Wasser. Mit dabei war auch der neue Kommandant des Sonderdienstes Tauchdienst für ganz NÖ, Oberbrandinspektor Christian Pfeiffer von der FF Unterwolfsbach (Gemeinde Neulengbach). Zur Absicherung begleitete das Arbeitsboot der FF Weißenkirchen die Taucher. Am Donaustrand in Wei ßenkirchen wurden die Schwimmer nach etwa einer Stunde von den Angehörigen sowie Bürgermeister Christian Geppner erwartet, wo sich alle am Lagerfeuer erwärmten.

Die Tauchgruppe Nord ist eine von vier Tauchgruppen des Sonderdienstes Tauchdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und für Taucheinsätze im gesamten Waldviertel zuständig. 21 Mitglieder gehören ihr an, acht davon sind aus dem Bezirk Krems.

