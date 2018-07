Großer Bahnhof bei der Premiere des Stücks „Das Geheimnis der drei Tenöre“ auf der Bühne des Teisenhoferhofs in Weißenkirchen: Promi-Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft fanden sich ein, um sich gut unterhalten zu lassen und Wachaufestspiel-Intendant Marcus Strahl zu gratulieren.

Er feiert seinen 50er und wurde gleich zweimal „versilbert“: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte ihm das silberne Ehrenzeichen des Landes NÖ und würdigte Strahls „Professionalität“, sein „Spiel mit Herzblut und Liebe“: „Dir wurde die Schauspielerei in die Wiege gelegt. Du machst unser Leben mit deinem Talent eine Spur schöner!“

Und Bürgermeister Hubert Trauner dankte dem Wahl-Weißenkirchner, der zum 14. Mal als Wachaufestspiel-Intendant fungiert, mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Marktgemeinde: „Du bist seit vielen Jahren der Wachau und Weißenkirchen aufs Tiefste verbunden, spielst hier nicht nur Theater, sondern ,treibst‘ dich auch sonst hier herum ...“

Brillante Schauspieler auf der Bühne

Strahl bringt heuer eine Klamauk-Komödie zur Aufführung, in denen vor allem Stephan Paryla-Raky – er war im Vorjahr Weinpate in Weißenkirchen und ist seit Jahren Stammgast auf der Bühne im Teisenhoferhof – gemeinsam mit Michael Duregger und Ben Marecek in den Titelrollen brilliert. Gerhard Dorfer sowie Leila Strahl, Eva-Christina Binder und die junge Soffi Schweighofer vervollständigen das Schauspielteam und sorgten auch bei der Premiere für viel Szenenapplaus.

Ein Stelldichein zahlreicher Politiker

Unter den Gästen: Landtagspräsident Karl Wilfing, Landesrat Martin Eichtinger, Nationalrätin Martina Diesner-Wais, Seniorenchefin Ingrid Korosec und viele Altpolitiker wie Helene van Damm, Agnes Schierhuber oder Franz Romeder. Mit dabei war auch Niederösterreichs Militärkommandant Martin Jawurek, Erwin Birkhahn von der NÖ Landespolizeidirektion, Raiffeisen-Manager Erwin Hameseder, Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer, Bürgermeister der Nachbargemeinden (Beatrix Handl aus Mühldorf, Hannes Ottendorfer aus Aggsbach Markt, Andreas Nunzer aus Spitz, Edmund Binder aus Maria Laach).

Kunst und Kultur waren stark vertreten

Zahlreich vertreten waren Kunst und Kultur mit Ulli Fessl, Edith Leyrer, Serge Falck, Ramesh Nair, Heinz Marecek (der seinem Sohn auf der Bühne zujubelte), Musiker Andy Lee Lang, der am 26. August im Teisenhoferhof ein Konzert gibt, Benimm-Guru Thomas Schäfer-Elmayer und natürlich Strahl-Mutter Waltraut Haas, die ab Ende August im Rahmen der Wachaufestspiele in den „Geschichten aus dem Wienerwald“ (Regie Martin Gesslbauer) im Teisenhoferhof zu sehen sein wird.