Weißenkirchen/Krems 33-Jähriger nach Badeunfall in Donau tot aufgefunden

Hier war der Mann ins Wasser gesprungen bzw. am Wochenende nach ihm gesucht worden. Foto: Doku-NÖ.at

E in 33-Jähriger, der am Samstag bei Weißenkirchen in der Donau untergegangen war, ist am Mittwochnachmittag bei Krems tot aufgefunden worden.

Die Leiche sei bereits freigegeben worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Afghane, der in Deutschland Asyl beantragt hat, war laut Exekutive bei Freunden zu Besuch gewesen und hatte schwimmen gehen wollen. Dabei war er abgetrieben worden. Eine Suchaktion am Samstag war erfolglos, wir hatten berichtet: Weißenkirchen Mann sprang in Donau und ging unter - Suche erfolglos