Diebin mit Traktor und Pkw auf Tour

So drang die Frau am 10. Februar in den Kostraum eines Weißenkirchner Weinguts ein. Ebendort entwendete sie einen Startschlüssel für einen Weingartentraktor. Weil der Diebstahl rasch bemerkt wurde, kam sie mit diesem aber nur bis Loiben, wo ihr die Zugmaschine wieder abgenommen wurde.

Ebenfalls in Weißenkirchen stahl die Kremserin ein Fahrrad, dessen Fehlen am 11. Februar bemerkt wurde.

Einen besonderen Coup landete die Kriminelle dann in Krems, wo sie am 13. Februar in einer Wohnung den Schlüssel für einen Volvo entwendete. Mit dem Fahrzeug machte sie sich auf den Weg Richtung St. Pölten. In Zagging war jedoch an einer Verkehrsinsel Endstation. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte das Fehlen seines Autos noch gar nicht bemerkt …

Die Frau, die zu ihren Taten – Hausfriedensbruch, Diebstahl, unbefugte Inbetriebnahme von Fahrzeugen, … – geständig ist, hatte vor ihren Taten immer „getankt“. Der beim Unfall ermittelte Alkohol-Wert betrug mehr als zwei Promille!

