Die Danube Private University Krems (DPU) setzt ihr Antikörper-Screening fort. Ziel ist es, bei Menschen, die Corona-positiv oder erkrankt waren, festzustellen, inwieweit der Körper noch gegen das Virus immun ist.

Nach den ersten Blutabnahmen am 20. Juni 2020, bei denen bei jedem achten Teilnehmer Antikörper nachgewiesen wurden, kam es am 17. Oktober neuerlich zu Tests. Ergebnis: Bei knapp 84 % derjenigen, die im März infiziert waren, wurden Antikörper nachgewiesen. Wissenschaftsdirektor Robert Wagner von der DPU erwartet die kommende Auflage der Tests am Samstag, 13. Februar, mit Spannung: „Es geht darum, ob wir hinsichtlich der Antikörper nun langsam den kritischen Zeitraum entdecken können.“

Neu ist diesmal, dass die Bestimmung der sogenannten T-Zellen in den in Weißenkirchen abgenommenen Proben im hauseigenen Labor der DPU in Stein erfolgen wird. Für diese Untersuchung gibt es nur ein 16-stündiges Zeitfenster. Daher mussten die Proben zuletzt stets schnellstmöglich nach Deutschland gebracht werden.

Bis Redaktionsschluss waren bereits rund 800 Anmeldungen für die Tests eingegangen. Die Kapazitäten, die bei einer Besprechung der Verantwortlichen – des Organisators in Weißenkirchen, Josef „Joschi“ Kitzler, DPU-Direktor Wagner und Verantwortlichen des Kremser Roten Kreuzes – in der Vorwoche in der DPU exakt ermittelt wurden, liegen bei mehr als 1.000 Personen. 30 Mitarbeiter des RK Krems werden dabei tätig sein. Die Höchstzahl der Teilnehmer ist mit 1.200 begrenzt.