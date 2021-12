Quattrologie – flüssig und in Buchform

Seiner Wahlheimat Weißenkirchen hat der pensionierte AHS-Lehrer Gerhard Pauza sein siebentes Buch gewidmet. Den Zweiakter „Im Männerbad“, den Roman „Riesling am Steinriegel“ (eine Parabel auf Franz Kafkas „Das Schloss“) sowie Gedichte über das Meer und über die Wachau vereint diese „Quattrologie“.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Das Buch trägt den gleichen Namen wie der Gemischte Satz (Grüner Veltliner, Riesling, Müller-Thurgau, Chardonnay) des Wachauliebhabers und Hobbywinzers, der seit 2017 rund einen Hektar Weingärten in Weißenkirchen und Wösendorf sein Eigen nennt und bearbeitet. Pauzas Geschichten erzählen, wie einzelne Menschen in Österreich mit den aktuellen Gegebenheiten leben, was sie trennt und verbindet. Immer darüber steht die verbindende Kraft des Dialogs, die es ermöglicht, einander zu respektieren.