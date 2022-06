Privates Engagement zugunsten der Ukrainehilfe

5.137,50 Euro: So viel spenden Peter und Gaby Schäffel an die Ukrainehilfe des Vereins Ursus@Help. Den Betrag haben die Schäffels mit ihren Helfern (Inge Lehensteiner, Martina und Willi Schäffel, Elfi Götz) „erarbeitet“: Vor ihrem Geschäft (Kunst & Antiquitäten) am Freisingerplatz gab es zwei Tage lang Essen, Trinken und Musik gegen freiwillige Spenden, die Weine haben Winzer aus der Region (Svela, Trautsamwieser, Braun, Leitner, Stierschneider, Denk und Wagner) zur Verfügung gestellt.

Ursus@Help gibt es seit 2014, der Verein wurde von Eltern und Lehrern der Mary-Ward-Schule St. Pölten initiiert, vorrangig will man Sozialeinrichtungen und Heime der Mary-Ward-Schwestern unterstützen. „In letzter Zeit sind allerdings auch andere wichtige Projekte dazugekommen“, erzählt Bürgermeister Christian Geppner, Leiter der Mary-Ward-Mittelschule in St. Pölten und selbst gemeinsam mit Gattin Bettina im Vorstandsteam aktiv, dass auch Flüchtlingen in den Grenzregionen zur Ukraine geholfen wird. Weißenkirchen hat sich da schon beteiligt: Im März wurden 24 Paletten Hilfsgüter in der Hochwasserschutzanlage gesammelt, sortiert und verladen. Der Transport in die Ukraine, in die Slowakei sowie nach Ungarn wurde durch Ursus@Help durchgeführt.

„Jeder Cent, den wir als Spende einnehmen, kommt den Betroffenen zugute. Wir arbeiten alle ehrenamtlich“, so Geppner.

