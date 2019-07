Das Sportgerät kenterte durch den heftigen Aufprall. Vier Insassen wurden nach Feuerwehrangaben von in Booten herbeigeeilten Helfern aus dem Wasser gerettet, ein Ruderer schwamm selbst ans Ufer. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag in Richtung stromabwärts, wie Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mitteilte. Augenzeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Binnen weniger Minuten rückten Mitglieder der örtlichen FF mit einem Rettungsboot aus. Unterstützt wurden sie unter anderem durch Helfer der FF Spitz an der Donau. Auch das zerstörte Sportboot wurde von der Feuerwehr geborgen.