Schau im Teisenhoferhof: Wachaustraße in Bild & Ton

Der Neubau der Wachaustraße Mitte der 50er-Jahre, damals heiß diskutiert und viel kritisiert, bedeutete einen enormen Schub für Gastronomie, Weinbau und Tourismus in der Wachau „auf dem Weg zum Welterbe“, wie Erich Steiner betont. Er hat gemeinsam mit Bürgermeister Christian Geppner schon vor einigen Jahren begonnen, die Idee einer Wachaustraßen-Ausstellung zu realisieren. Zu sehen ist die umfangreiche Schau, in Kooperation mit dem Land NÖ erstellt, seit einigen Monaten in mehreren Räumlichkeiten im Teisenhoferhof.

Anhand informativer Bildtafeln, vieler, vieler Fotos, interessanter und pointierter Interviews (Geppner: „Wir konnten noch sehr viele Zeitzeugen finden, die damals beim Bau der Straße mitgearbeitet bzw. ihn als Anrainer hautnah erlebt haben“) wird die Geschichte der Wachaustraße aufgerollt. Dem damaligen Landeshauptmann- Stellvertreter August Kargl (er war mit der Weißenkirchnerin Therese Salomon verheiratet), dem „Visionär für die wirtschaftliche Entwicklung der Wachau“, wie ihn Steiner bezeichnet, ist ein eigener Raum gewidmet, der Langenloiser August Kargl erzählt aus dem Leben seines Großvaters. Der Bau des Dürnsteiner Tunnels wird umfangreich dokumentiert, Architektenpläne und -ansichten, die auf Landschaftsschutz und Sichtachsen besonders Rücksicht nahmen, wurden nachgezeichnet, Beispiele der damaligen Fremdenverkehrswerbung sind zu sehen.

„Wir werden die Schau als Dauerausstellung belassen und sie auch noch ergänzen“, verspricht Bürgermeister Geppner.

