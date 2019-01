In der Wachauhalle ist im neuen Jahr wieder beste Theater-Unterhaltung angesagt: Die Akteure des Männergesang- und Theatervereins „D‘ Wachauer“ unter der Leitung von Regisseur Andreas Raith bieten sechs Aufführungen der turbulenten Komödie in drei Akten „Saure Zeiten – Sturm im Gurkenglas“: am Freitag, 4. und 11. Jänner, sowie am Samstag, 5. und 12. Jänner, jeweils um 19 Uhr, an den Sonntagen (6. und 13. Jänner) Beginn um 17 Uhr. Karten in der Trafik Glaser, Theaterhotline: 0680/3240333, www.theaterwachau.com