Wachaufestspiele: „Rain Man“

Die Wachaufestspiele gehen weiter. Am Wochenende stehen die letzten Vorstellungen des Hauptstücks „Göttin in Weiß“ im Teisenhoferhof auf dem Programm (nur mehr Restkarten verfügbar).

Intendant Marcus Strahl bereitet gerade das Septemberstück vor: Er inszeniert den Filmklassiker „Rain Man“ als adaptierte Theaterfassung, am Freitag, 2. September, ist Premiere (insgesamt sechs Aufführungen).

Und es gibt sehenswerte Einzelveranstaltungen: Am Sonntag, 28. August, sind die „Gentlemen of Swing“ – Lukas Perman und Ramesh Nair – zu Gast, die mit Swing- und Ratpackmelodien unterhalten. Bei „Music of Bond“ am 8. September geben Maya Hakvoort, Missy May und Nazide Aylin als „Bondgirls“ die größten 007-Songs zum Besten.

www.wachaufestspiele.com

