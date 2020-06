Ist die Wildkatze in der Wachau bereits wieder heimisch? Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass die scheuen Tiere, die in Österreich als „ausgestorben oder verschollen“ gelten, in den Mischwäldern an den Südhängen der Wachau leben.

Seit 2009 sammelt der Naturschutzbund im Rahmen seiner „Koordinations- und Meldestelle Wildkatze“ Daten. Im Bundesforste-Revier in Weißenkirchen wurden Wildkameras montiert, und da gab es von Jänner bis Mai heuer besonders viele Fotohinweise („C2-Nachweise“), die auf die Anwesenheit der Wildkatze schließen lassen. Wenn sich die Tiere an den aufgestellten „Lockstöcken“, mit Baldrian bestrichenen Holzpflöcken, reiben, können auch Haarproben gewonnen werden. „Wir hoffen, dass sich anhand der noch folgenden genetischen Untersuchungen die Haarproben als C1-Nachweise entpuppen. Dann können wir ganz sicher sein, dass sich in der Wachau wieder Wildkatzen angesiedelt haben“, sagt Naturschutzbund-Präsident Roman Türk.

Dass bereits ein wahrscheinlich geringer Bestand an Wildkatzen in der Wachau gegeben ist, glaubt auch Bezirksjägermeister-Stellvertreter Johann Hengstberger. „Wenn sie da sind, bleiben sie auch da“, weist er auf einen etwa sechs Jahre zurückliegenden Wildkatzenfund in der Grubstraße hin – damals war das Tier wohl dem Verkehr zum Opfer gefallen.