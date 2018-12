„Sehr geehrter Herr Oberstleutnant Roman Pachschwöll! Ich war vor Kurzem in Krems und wollte euch besuchen. Leider war die Tür der Justizanstalt zugesperrt.“ Franz Stieger hat seinen Humor auch exakt nach einem Jahr „im Exil“ nicht verloren.

Kurzer Heimatbesuch: „War am Wochenende als Nikolaus gebucht“

Im jüngsten Brief an die NÖN verhöhnte der stadtbekannte Behördenschreck Roman Pachschwöll, Chef der Justizanstalt Krems, in der Stieger eigentlich wegen Stalkings 17 Monate einsitzen müsste. Wie allseits bekannt, nutzte der 59-Jährige einen seiner Haftausgänge, um sich aus dem Staub zu machen. Seitdem sendet Stieger regelmäßig Grüße von unbekannten Aufenthaltsorten.

Franz Stieger bedauert: „Ich konnte leider nicht in Krems bleiben.“ | Leneis

Wo er sich aktuell befindet, ist nicht bekannt. Frühere Vertraute vermuten, dass er ganz in der Nähe ist. Denkbar ist das allemal, schließlich hat Stieger schon in der Vergangenheit seine Wandlungsfähigkeit bewiesen. Um sich trotz eines Haftbefehls auf die Straße trauen zu können, schlüpfte er im Advent 2016 kurzerhand in ein Weihnachtsmannkostüm. Auf dieselbe Weise habe er auch vor kurzem seiner Heimatstadt einen Besuch abgestattet, so Stieger. „Ich war am Wochenende als Nikolaus gebucht. Daher mein Kurzbesuch in Krems.“

Die Polizei tappt derweil weiter im Dunkeln. „Es gibt derzeit keine neuen Anhaltspunkte zu Franz Stiegers Aufenthaltsort“, sagt Heinz Holub, Sprecher der Landespolizeidirektion. In direktem Kontakt mit dem Flüchtigen steht der Wiener Anwalt Wolfgang Blaschitz. „Er ruft mich jede Woche an.“ Wo sich Stieger aufhalte, wisse er aber auch nicht.

Wie es um Stiegers Geisteszustand nach einem Jahr der Fluchtstrapazen bestellt ist, ist ungewiss. Die Briefe des 59-Jährigen sind jedenfalls von immer dramatischerer Symbolik gekennzeichnet. Ein Beispiel: Stieger vergleicht seinen Fall mit jenem des in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi. „Auch Österreich hat seinen Fall Khashoggi!“, schreibt er und ergänzt, bei ihm sei es psychischer Mord über 15 Jahre gewesen.