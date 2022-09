„KulturGut“: Neuer Verein für Kultur in Furth

Das kulturelle Angebot in Furth erweitern möchte der neue Verein „KulturGut“. Erste Veranstaltung war die „Serenata im Garten“, berichtet Obmann Andreas Steininger: „Wir haben im Pfarrhof und den Pfarrgärten ein unglaubliches Potenzial gesehen und uns entschieden, diese barocke Anlage zu bespielen. Wir wollten diesen unbekannten Schatz der Bevölkerung und den Kulturinteressierten näherbringen.“

Der Erlös der „Serenata“ wird der Pfarre für die Restaurierung des Barockgartens gespendet. Das erste Barockkonzert unter freiem Himmel war ein voller Erfolg und mit rund 100 Gästen ausverkauft. Das „Ensemble Fioretto“ spielte auf Original-Instrumenten vor einem eben restaurierten Gartenportal Werke von „Telemann und seinen französischen Freunden“ - umrahmt von feinster Kulinarik.

Der Verein rund um Obmann Andreas Steininger, Bernhard und Elisabeth Angermayr sowie Pater Altmann Wand sucht noch Mitglieder, schließlich plant man weitere Veranstaltungen in Furth und Umgebung: „Wir möchten die Serenata im Garten auch kommendes Jahr im Sommer organisieren“, so Steininger. „Außerdem denken wir an kleinere und größere Veranstaltungen und sind sehr offen für Locations und Musik.“

Wer beim Further Verein „KulturGut“ Mitglied werden oder mitarbeiten will, kann Obmann Andreas Steininger unter 0664/2322753 oder unter steininger@kunstundkultur.art kontaktieren.

