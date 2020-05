Der Bericht „20 Jahre Welterbe Wachau“, den Baustadtrat Günter Herz, SPÖ, im Gemeinderat vortrug, wurde zur Abrechnung der Opposition mit den jüngsten von ihr als „Bausünden“ gesehenen Vorhaben in der Stadt. Allen voran am Pranger: Baudirektor Reinhard Weitzer, der seit Ende 2017 auch als Kremser Welterbe-Beauftragter fungiert.

Versagen der Stadt bei Schutz der Kulturgüter

Während ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer lediglich seine „Sorge“ um die Gestaltung des Steiner Kulturbezirks (Zellerplatz) zum Ausdruck brachte und seinen Wunsch, „Lösungen zu finden“, anschloss, gingen die kleinen Fraktionen mit einigen Bauprojekten hart ins Gericht. Wolfgang Mahrer (KLS) ortete überhaupt „ein Versagen der Stadt beim Schutz unserer Kulturgüter“. Als Beispiel führte er das umstrittene Studentenheim-Projekt in der Schillerstraße und die in Umbau befindliche Alte Schmiede in Stein (die NÖN berichtete exklusiv) sowie die bereits länger zurückliegende Verschandelung einer Dachlandschaft durch einen Ausbau in der Utzstraße an. Man habe als Bürger den Eindruck, dass „die Verantwortung in den falschen Händen liegt“.

Eine „Verpflichtung, nicht alles Neue zu verhindern, aber Grundstrukturen zu bewahren“, sieht FPÖ-Mandatar Werner Friedl. Die Stadt müsse sich endlich „zu Verordnungen bequemen“. Dass Baudirektor, Gestaltungsbeirat und Bundesdenkmalamt „stets im Chor alles für in Ordnung befinden, ist mir zu wenig.“ Parteikollegin Stadträtin Susanne Rosenkranz präzisierte: „Der Gemeinderat muss vorgeben, was wir nicht wollen!“

Als Verteidigerin der im Fadenkreuz stehenden Entscheidungen trat SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer auf. „Der Eindruck, dass die Behörden an den Gesetzen vorbei entscheiden, ist falsch“, brach sie vor allem für den Gestaltungsbeirat („Das sind Fachleute!“) eine Lanze. Es sei in Mode, „alles, was einem nicht gefällt, an die Politik heranzutragen“. Aber: „Man darf den Bürgern nicht in Aussicht stellen, sie könnten, wenn sie lange genug intervenierten, Entscheidungen beeinflussen.“ Es gehe bei vielen Protesten vor allem um Eigeninteressen. Ihrer Verteidigungslinie schloss sich nur Magistratsdirektor Karl Hallbauer in einer Wortmeldung an. Vorgaben zu machen sei möglich, auf einzelne Bauvorhaben Einfluss zu nehmen aber nicht.

An den Dringlichkeitsantrag der KLS zur Errichtung von Schutzzonen erinnerte Niki Lackner. „Das Werkzeug ist da! Wir müssen, wie in der Bauordnung niedergeschrieben, auf die Ortsbildgestaltung und die Umwelt Rücksicht nehmen!“