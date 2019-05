Informationen über Uganda, woher der fair gehandelte Kaffee kommt, der in Krems verkauft wird, wurden durch eine sympathische Schau mit Mode aus Indien und Nepal ergänzt.

Reise um die Welt

Moderatorin Gerline Hämmerle führte durch den Abend, den sie als "Reise um die Welt" bezeichnete und der von Christof Gigacher und seinem Sohn Clemens mit ihren Gitarren musikalisch begleitet wurde. Weltladen-Geschäftsführerin Veronika Amon entführte mit Bildern nach Uganda, wo sie sich im Frühjahr im Rahmen einer Begegnungsreise von den fairen Bedingungen der Kaffeeproduktion überzeugen konnte.

Mühsame Kaffee-Ernte

Die alternative Handelsorganisation EZA ermöglicht es den Kaffeebauern, für ihr Produkt einen guten Preis zu bekommen, von dem ihre Familien auch leben können. Dennoch zeigten die Bilder und Ausführungen Amons eindrucksvoll, wie mühsam die Kaffee-Ernte und weitere Verarbeitung der Bohnen ist.

Sympathische Modeschau

In einer von engagierten Models, sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen, sympathisch präsentierten Modeschau konnten die Gäste zuerst aktuelle Kollektionen des indischen Labels "Anukoo" samt modischen Accessoires bewundern, danach jene von "Fairy Tale" aus Nepal. Im dritten Durchgang wurden Modelle der Marke "Madness" vorgeführt - gar nicht "verrückte" Mode mit dem Prinzip "Verantwortung tragen, bewusst handeln und konsumieren."

Gelegenheit zum Gustieren

Hämmerle gab ihrer Freude Ausdruck, dass "die Nachfrage nach ,fairer Kleidung' gestiegen ist und auch auf die Einhaltung umweltgerechter Kriterien Wert gelegt wird." Am Ende der gelungenen Veranstaltung gab es von Weltladen-Obfrau Maria Buhr für sie und Amon Blumen, für die Gäste eine Stärkung am kleinen Buffet und die Gelegenheit, in einer Auswahl der Weltladen-Mode zu schmökern.

