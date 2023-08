Kremser „Penny-Spinne“ erregte international Aufsehen

Wohl nie zuvor stand Krems derart im Rampenlicht wie in der vergangenen Woche. Medienhäuser aus aller Welt berichteten über den Penny-Markt in der Mitterau, in dem ein Mitarbeiter am 8. August eine Spinne entdeckt hatte. Insbesondere Boulevardzeitungen sprangen sofort auf die Berichterstattung über den ungebetenen Gast in einer Bananenkiste auf.

Vermutlich vor allem aufgrund der Tatsache, weil es sich bei dem Tier einer Beschreibung zufolge um eine giftige Bananenspinne gehandelt haben könnte. Ein gefährliches Symptom, das der Biss des rund zehn Zentimeter großen Achtbeiners hervorrufen kann, ist eine schmerzhafte Erektion des Penis, die sogar Impotenz hervorrufen kann. Blätter von Deutschland bis nach Amerika interessierten sich vor allem für diesen Aspekt der Angelegenheit. „Tödliche Riesen-Spinne kann Dauererektion auslösen“, titelte etwa die deutsche „Bild“ in einer Online-Geschichte. Eine ähnliche Schlagzeile wählte auch die „New York Post“, eine der größten Tageszeitungen in den Vereinigten Staaten.

Spekulationen, dass es sich bei dem Tier um eine hochgiftige Bananenspinne gehandelt haben könnten, animierte Medienhäuser weltweit zu wilden Schlagzeilen. Foto: Shutterstock//Dr. Morley Read, Dr Morley Read

Selbst der bekannte US-Journalist Greg Gutfeld nahm in seiner Satireshow auf dem hierzulande als Haus- und Hofsender von Ex-Präsident Donald Trump bekannt gewordenen TV-Kanal Fox News auf die Kremser „Penny-Spinne“ Bezug.

Dass es bis zuletzt keinen hunderprozentigen Beweis dafür gab, ob sich tatsächlich ein hochgiftiges Tier gemeinsam mit einer Obstlieferung in die Wachau verirrt hatte, ging in der internationalen Berichterstattung unter. Claudia Riebler, die Unternehmenssprecherin des Penny-Mutterkonzerns REWE, betonte bei der Wiedereröffnung des Geschäfts in der Austraße am vergangenen Freitag, dass es keine Aufschlüsse über die Gattung der Spinne gegeben habe. Die noch wichtigere Botschaft für alle Kunden des Supermarkts: „Die Filiale ist sicher und sauber. Es kann ausgeschlossen werden, dass das gesichtete Tier noch in der Filiale ist.“ Alle Bereiche seien in Zusammenarbeit mit den Behörden desinfiziert, gereinigt und kontrolliert worden.

Wo das Tier hingekommen ist, konnte allerdings auch Riebler nicht beantworten. An eine dauerhafte Hemmschwelle der Kunden, das Geschäft zu betreten, glaubt sie jedenfalls nicht.