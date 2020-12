Die totale Umstrukturierung und massive Erweiterung des Stadtbus-Netzes (die NÖN berichtete) hat auch Konsequenzen für die Parkplätze am Bahnhof. Das neue Busterminal, das nordwestlich des Bahnhofgebäudes errichtet wurde, geht auf Kosten der Halteplätze, auf denen man (maximal zehn Minuten) stehen konnte, um Bahnkunden zum Zug zu bringen oder abzuholen.

Kiss & Ride-Parkplätze bald an anderer Stelle?

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel: mehr Parkplätze im Bereich Bahnhof in Aussicht. Kalchhauser, privat

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel, SPÖ, reagiert auf die von Betroffenen gegenüber der NÖN zur Sprache gebrachten Kritik: „Es gab bisher direkt vor dem Bahnhofsgebäude fünf sogenannte ,Kiss & Ride-Parkplätze‘, die zum Abholen von ÖBB-Kunden für eine Dauer von maximal zehn Minuten genützt werden konnten“, erklärt Scheichel, der auch bestätigt: „Die fallen jetzt weg, weil wir mehr Platz für die Stadtbusse brauchen.“ Künftig fahren die Kurse nach Rehberg und auf den Steindl bzw. Gneixendorf in diesem Bereich ab. Die „alten“ Haltestellen bleiben für die anderen Linien bestehen.

Es gebe aber bereits Überlegungen, für Ersatz zu sorgen. So sei angedacht, einige Parkplätze östlich der bereits bestehenden Stadtbushaltestellen (im Bereich des Ferdinand-Dinstl-Saales) für diesen Zweck umzuwidmen.

Für Unmut sorgt auch, dass im Bereich der neuen Haltestelle vier weitere (Dauer-)Parkplätze wegfallen, weil dort zwei Behinderten-Stellplätze und zwei Plätze an neuen Stromtankstellen geschaffen werden. Auch das bestätigt Scheichel, betont aber zugleich, dass man mit den ÖBB in Verhandlung stehe, was den Pendlerparkplatz östlich des Bahnhofs (beim Wertheimpark) betreffe.

Er wolle Beschlüssen des Gemeinderats nicht vorgreifen, es sei jedoch das Ziel, dass für die ÖBB-Pendler künftig nur mehr die Parkdeck-Plätze zur Verfügung stehen und die Bahnhofplatz-Anrainer die bisher den Bahnkunden vorbehaltenen (rund 50) Stellplätze dort nützen könnten. „Das wäre ein eindeutiges Plus an Parkplätzen in diesem Bereich.“