Krems: Weiter warten auf Hundezone

Im Oktober 2022 stimmten alle Parteien einem Dringlichkeitsantrag der FPÖ zu, der auf die Schaffung einer Hundefreilaufzone in Krems abzielt. Als Zeithorizont für die Umsetzung stand ob der Formulierung, entsprechende finanzielle Mittel im zukünftigen Budget vorzusehen, das Jahr 2023 fest. Rund neun Monate nach dem politischen Beschluss im Gemeinderat hat sich in der Sache nach außen hin nichts getan. Nach wie vor scheint kein geeignetes Grundstück gefunden worden zu sein.

Die FPÖ schiebt nun der SPÖ und der ÖVP die Schuld in die Schuhe. Diese hätten es ein Jahr lang nicht geschafft, „einen Zaun aufzustellen“, meint Stadtrat Martin Zöhrer, der auf die Umsetzung seines Alternativvorschlages am Schwarzen Platz in der Mitterau drängt. Der Standort profitiere unter anderem von seiner zentralen Lage, habe bereits einen Trinkwasserbrunnen in der unmittelbaren Nähe und biete natürliche Beschattung durch einen stattlichen Baumbestand. Die ÖVP hatte zuletzt einen Standort an der Donaupromenade als optimal für eine Hundefreilaufzone ins Treffen geführt. Das wiederum stieß der FPÖ sauer auf. Die Freiheitlichen monierten, dass dies ursprünglich ihr Vorschlag gewesen sei.

Die neuerliche Kritik aus dem blauen Lager lässt die Volkspartei nicht auf sich sitzen. Stadtrat Martin Sedelmaier: „Auch wenn für die FPÖ ,Zaun' auf viele Fragen eine beliebte Antwort ist, benötigt es sogar bei einer Hundezone mehr Hirnschmalz: Es kommen Sitzgarnituren, eine Pergola und ein Trinkbrunnen.“ Er kündigt eine Behandlung der Thematik im September im zuständigen Ausschuss an und verweist darauf, dass das zuständige Ressort, nämlich Tierschutz, seit Jahren in der Hand der FPÖ sei. Als Liegenschaftsstadtrat, in dessen Funktion er eigentlich nicht für die Errichtung von Bauten, Zäunen und Co. verantwortlich sei, habe er dem „Trauerspiel“ im Frühjahr dieses Jahres trotzdem ein Ende bereitet und die Sache selbst in die Hand genommen.