Nach dem Motto, „Wer radelt, der findet“ werden an zehn verschiedenen Orten in und um Krems Gutscheine von Kremser Betrieben versteckt und warten darauf, von fleißigen Radlern gefunden zu werden.

Die Hinweise für die einzelnen Orte werden am Freitag in der Früh um 8 Uhr auf Facebook und Instagram gepostet. Sobald ein Gutschein gefunden wurde, wird das Posting aktualisiert.

Wer mitmacht und erfolgreich war, schickt umgehend ein Foto von sich (samt Gewinnbestätigung) am gesuchten Ort an service@stadtmarketing-krems.at. Pro Haushalt gibt es maximal zwei Gutscheine.

Weil es jedoch immer nur einen Gutschein an einem der gesuchten Plätze gibt, heißt es, gleich nach einem Erfolg wieder auf den Drahtesel zu steigen und weiterzuradeln – auf der hoffentlich erfolgreichen Suche nach dem nächsten Preis.

Alle Teilnahmebedingungen für den Bewerb findet man auf der Homepage des Stadtmarketings (www.stadtmarketing-krems.at/teilnahmebedingungen).