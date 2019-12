Vielen mag die Großbaustelle im Augebiet östlich der B 37 (Donaubrücke) schon aufgefallen sein. Hier befinden sich das Pumpwerk Kremsmündung des Gemeindeabwasserverbands Krems (GAV) und das Pumpwerk Alarmbecken der Stadt Krems. Nach mehr als 40 Jahren Betriebszeit werden beide Anlagen gemeinsam erneuert.

GAV Krems Bürgermeister Reinhard Resch im Gespräch mit seinem Grafenegger Amtskollegen Anton Pfeifer, dem Leiter der Abwasserbeseitigung der Stadt, Bernd Hahslinger, und GAV-Geschäftsführer Stefan Tiefenbacher (von links).

Das Pumpwerk Kremsmündung ist eines der ältesten und das mit Abstand größte des GAV. Hier werden neben Schmutz- und Drainagewässern bei Regenwetter auch die Niederschlagswässer in die Donau gepumpt. In den letzten Jahren haben Regenereignisse an Intensität zugenommen, und so werden beim Neubau auch klimatische Veränderungen berücksichtigt und die Leistungsfähigkeit erhöht.

Die Gesamtleistung wird nach dem Umbau dann nahezu 19.000 Liter pro Sekunde (!) betragen. Moderne Pumpen von jeweils 2.000 Liter pro Sekunde, die acht Tonnen wiegen und drei Meter hoch sind, werden hier installiert.

Die Stadt Krems erneuert und optimiert ihr Pumpwerk Alarmbecken, über das Kühl- und Prozesswässer aus dem Gewerbegebiet abgeleitet werden.

Der GAV Krems wird insgesamt 12 Millionen Euro in das Pumpwerk Kremsmündung investieren. Die Stadt Krems wendet 3,3 Millionen Euro auf, um ihr Pumpwerk Alarmbecken auf den neuesten Stand zu bringen.