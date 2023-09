Christian Gmeiners Arbeiten aus 30 Jahren in Ausstellung

Über ein volles Haus freute man sich seitens der veranstaltenden Kulturabteilung der Stadt bei der Vernissage in der Dominikanerkirche.

30 Arbeiten aus 30 Jahren Schaffen

Christian Gmeiner präsentiert dort einen Querschnitt seiner Arbeiten. Die Eröffnung gestaltete sich zu einem Treffen mit unzähligen Freunden und Weggefährten, Künstlerkollegen und Studierenden. „30 Arbeiten aus 30 Jahren!“, so fasste Kulturamtsleiter Gregor Kremser in seiner Begrüßung das Angebot der Ausstellung zusammen.

Farbenpracht der Bilder beeindruckt

Was erwartet die Besucher? Beim Betrachten fällt vor allem die Farbenpracht der Malereien auf, die zum Großteil in Eitempera-Technik ausgefertigt sind. Die Motive sind vielfältig und umfassen Porträts, Akte und Landschaftsmalereien. Beeindruckt von der Arbeit Gmeiners zeigte sich Kulturgemeinderätin Elisabeth Kreuzhuber. Sie wies in ihrer Eröffnungsrede auf verschiedene – nicht zuletzt gesellschaftspolitisch relevante – Aspekte des Ausstellungstitels „Innehalten“ hin.

Christian Gmeiner: „Innehalten“, galeriekrems im museumkrems, Körnermarkt 14. Zu sehen ist die Ausstellung bis 1. Oktober. www.museumrkrems.at