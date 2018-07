„Mühlen an der Krems“ ist der Titel des eben erschienenen Buchs des Gföhler Autors Friedrich Weber (62), in dem er sich mit den vielen Kleinst- und Mittelbetrieben entlang des Kremsflusses – Hammerschmieden, Mahlmühlen, Sägewerken, … – von der Quelle bis zur Mündung in die Donau beschäftigt.

Weber, der 2012 das (bereits vergriffene) Buch über Mühlen von der Kampquelle bis Rosenburg und von der Kremsquelle bis Senftenberg herausgebracht hat, sieht in seinem neuen Werk eine Besonderheit: „Es ist das erste Buch, in dem alle Mühlen im Stadtgebiet beschrieben sind, und damit auch eine Art Industriegeschichte der Stadt.“

Schwierig sei es gewesen, Quellen aufzutun. „Zum Teil gab es kein Interesse. Andere wieder, etwa die Familie Grabner, waren sehr kooperativ.“ Das Werk versucht einen Überblick über die Vielfalt und Verschiedenheit der Anlagen zu geben, die Schwierigkeiten und Veränderungen aufzuzeigen und die große Anzahl von Objekten auch für die Nachwelt zu sichern.

Die 119 Einzelanlagen werden in kurzen Ausführungen beschrieben, zum Teil erfolgt aber auch eine sehr umfangreiche Darstellung samt Familienchronik, wodurch dem Leser ein Eindruck von Vergangenheit und Gegenwart vermittelt wird.

Friedrich Weber: „Mühlen an der Krems“; Eigenverlag, 304 Seiten; 65 Euro; erhältlich in der Buchhandlung Schmidl, Krems, und in Gföhl (Café Fischer, Volksbank, Glaswaren Daniel); Bestellungen: info@archiv-weber.at