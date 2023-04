Bisher rund 23.400 Blutspender in Gföhl begrüßt

Nur ein Jahr nach der Gründung der Rotkreuz-Ortstelle im Jahr 1972 fand die erste Blutspendeaktion in Gföhl statt: Bei der Premiere am 15. Juli 1973 krämpelten gleich 264 Personen die Ärmel hoch, um ihren roten Lebenssaft zu spenden.

Organisatoren vorbildlich aktiv

Die letzten 50 Jahre wurde zwei Mal jährlich – nämlich im Frühjahr und im Herbst, in Summe bisher 114 Mal – zum Blutspenden aufgerufen. Organisator der Blutspendeaktionen der ersten Stunde war „Rotkreuz-Legende“ Johann Loidl. Ihm folgte Emmerich Damberger für viele Jahre nach. Seit 2003 organisiert Karl Simlinger, Vater von Rotkreuz-Ortsstellenleiter Daniel Simlinger, das Blutspenden in Gföhl.

10.000. Spenderin war Brigitta Flesch

Das Gföhler Urgestein Brigitta Flesch wurde am 19. März 1995 als 10.000. Blutspenderin in Gföhl begrüßt. Sie erhielt damals eine Armbanduhr als Dankeschön. Fanden die Blutspendeaktionen über Jahrzehnte im Gasthaus Haslinger statt, wurden sie vor einigen Jahren ins Pfarrheim verlegt.

Junge Blutspender sind dringend gesucht!

Bis heute spendeten in Gföhl rund 23.400 Personen Blut. In Österreich wird im Schnitt alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1.000 Konserven am Tag. Bei der letzten Blutspendeaktion im Pfarrheim Anfang April nahmen 209 Personen teil, 186 wurden zur Blutspende zugelassen. Unter ihnen befanden sich fünf Erstspender. Der Frauenanteil der Spender lag bei 33 Prozent.

Ältere Blutspender stellen die Mehrheit

Mit 95 Spendern stellte die Stadtgemeinde Gföhl die größte Spendergruppe, gefolgt von Lichtenau mit 17 und Jaidhof mit 15 Teilnehmern. Vier Personen reisten aus Sallingberg an, drei aus Krems. Nach dem Alter betrachtet stellten die 51- bis 60-jährigen mit 56 Spendern die größte Gruppe. Bei den 41- bis 50-jährigen krempelten 45 Personen die Ärmel hoch, bei den 31- bis 40-jährigen 43. Mit 37 vergleichsweise gering war die Anzahl der Spender der 18- bis 30-jährigen.

